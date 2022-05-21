19 мая генеральный директор Huawei и ректор университета Инха в Ташкенте (IUT) провели встречу и обсудили планы на дальнейшее сотрудничество в сфере подготовки и поддержки IT-кадров в Узбекистане. В ходе встречи компания Huawei также предоставила планшеты для обучающих центров и лабораторий университета.

Генеральный директор Huawei в Узбекистане Чэнь Цзякай посетил IUT и встретился с ректором университета Музаффаром Джалаловым. В ходе встречи стороны обсудили долгосрочное сотрудничество в сфере поддержки и развития IT-кадров, а также планы и возможности реализации совместных образовательных проектов, организации стажировки и дальнейшего трудоустройства студентов IUT.

«Университет Инха в Ташкенте уже восемь лет задает темп для развития кадрового потенциала страны, подготавливая востребованные IT-кадры. Наши студенты и выпускники пользуются большим спросом на рынке, потому мы постоянно работаем над расширением возможностей для них за счет сотрудничества с крупными технологическими компаниями. С компанией Huawei у нас сложились дружеские и долгосрочные отношения, которые мы бы хотели и дальше укреплять», — отметил ректор университета Инха в Ташкенте Музаффар Джалалов.





«В Узбекистане сегодня делается большой упор на IT-образование, что также является одним из приоритетных направлений глобальной деятельности компании Huawei. Помимо постоянных инвестиций в исследования и разработки, мы фокусируемся на проведении обучающих проектов, таких как Seeds for the Future, организации стажировки для выпускников, проведении лекций и курсов по наиболее актуальным темам. Команда Huawei уже пополнилась выпускниками IUT прошлых лет, и в настоящее время студенты старшего курса проходят трехмесячную стажировку у нас. Мы постараемся укрепить взаимодействие с администрацией вуза, а также найти новые направления для сотрудничества», — отметил Чэнь Цзякай.





По итогам встречи компания передала комплекты планшетов Huawei Matepad 11 с клавиатурами для их использования в студенческих лабораториях и учебных центрах университета, а также для изучения возможностей разработки программных продуктов на базе операционной системы HarmonyOS и приложений в экосистеме HMS.

Компания Huawei заключила меморандум о взаимопонимании с университетом Инха в Ташкент в 2016 году. Согласно меморандуму пятеро студентов IUT получили грант на оплату стипендий с 2016 по 2020 год. В 2020 году. студенты IUT впервые стали участниками флагманского образовательного проекта Seeds for the Future, который в 2022 году будет вновь проведен в ноябре в Узбекистане и соберет до 30 участников со всей страны.

На правах рекламы.