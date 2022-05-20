Компании «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что теперь вход в автобусы и электробусы должен осуществляться через переднюю дверь, а выход — через среднюю и заднюю.
При входе нужно оплатить проезд по транспортной карте через устройство (валидатор), установленное рядом с водителем, или наличными.
Фото: «Тошшахартрансхизмат».
Сообщается, что решение принято для создания удобств пассажирам и упорядочения посадки и высадки.
На некоторых электробусах передние двери обозначены зелёной рамкой, средние и задние — красной.
Решение позволит в будущем — при полном переходе на электронную оплату проезда — отказаться от кондукторов.
Бахтиёр
И это сделано при нехватке автобусов, чтобы посадка и высадка проводилась часами?
Samir Rakhim
Зная наш менталитет и вместимость автобуса вряд-ли долго это продержится. Как они будут это осуществлять в час пик, даже на обычных автобусах?! Люди будут толкаться, ругаться друг с другом. Особенно молодежь радует с рюкзаками на плечах в проходе Видел на днях как проходил эксперимент. Так что будет весело)
Timur Kim
Для создания удобств пассажирам нужно отрегулировать графики движения транспорта.
Посмотрим как это правило будет работать, наверно кто это придумал давно не пользовался автобусом, точнее наверно в наших условиях он ими никогда не пользовался
zorro zorro
Теоретически это очень правильное и разумное решение, но практически это вряд ли осуществимое в нынешних условиях обеспеченности Ташкента автобусами и электробусами, особенно в часы пик.
Николаевич
А кто за этим будет следить?
Fima Sobak
А для чего тогда кондуктор?
Владимир Буртовой
Лучше бы интервал нормальный бы сделали как селёдки в бочке ездием, тг бот их не работает даже не пожаловатся.