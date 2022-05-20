Компании «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что теперь вход в автобусы и электробусы должен осуществляться через переднюю дверь, а выход — через среднюю и заднюю.

При входе нужно оплатить проезд по транспортной карте через устройство (валидатор), установленное рядом с водителем, или наличными.

Фото: «Тошшахартрансхизмат».

Сообщается, что решение принято для создания удобств пассажирам и упорядочения посадки и высадки.

На некоторых электробусах передние двери обозначены зелёной рамкой, средние и задние — красной.

Решение позволит в будущем — при полном переходе на электронную оплату проезда — отказаться от кондукторов.