Резиденция Mirabad Avenue продлевает действие акции «Рассрочка на 12 месяцев», которая действует на эксклюзивные квартиры в блоке C, а также скидки в размере 15% при условии 100-процентной оплаты.





Уже сейчас покупатели могут приобрести квартиру в рассрочку на выгодных условиях: сроком на 12 месяцев, без первоначального взноса и переплат.





Акция «Выгодная рассрочка» действует на эксклюзивные квартиры с готовыми кадастрами, расположенные в блоке C, площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м. Это светлые и просторные квартиры, приобретая которые, будущий резидент получит:

центральную систему кондиционирования;

конвекторное отопление;

панорамные окна высотой 2,5 м;

систему умного дома;

возведение перегородок и дизайн интерьера в подарок.





Второе выгодное предложение — скидка в размере 15% при условии 100-процентной оплаты. Это специальное предложение действует на все квартиры резиденции.

Большим преимуществом Mirabad Avenue является то, что дома на первой линии уже готовы к заселению: кадастр получен, строительные работы во двор-парках завершены, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.





С 1 июня стоимость квартир на третьей линии в блоке D повысится на 1,4 млн сумов за квадратный метр. В июне в блоке D завершатся строительно-ремонтные работы, а в июле ожидается получение кадастра на дома. Это даст возможность будущим резидентам сразу после покупки приступить к ремонту и заселиться в ближайшее время.





Не стоит упускать возможность воспользоваться специальными предложениями до 31 мая и на выгодных условиях приобрести недвижимость в центре Ташкента.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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