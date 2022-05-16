В буддийском храме «Чаынса», расположенном за Ташкентской кольцевой автодорогой, 15 мая отметили 2566-й день рождения Будды, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Торжество провели в два этапа. В утренней праздничной церемонии приняли участие постоянные прихожане и временно пребывающие в Узбекистане буддисты. Верующие воздали почести Будде, приняв участие в традиционных священных ритуалах — «Шесть подношений» и «Окропление водой статуи Будды».





Первый ритуал олицетворяет благодарные сердца всех присутствующих. Будде подносят цветки лотоса, чай, фрукты, цветы и рис. Статую Будды окропляют с целью очищения от грехов и выражения уважения.





В вечерний приём церемонию повторили для приглашённых гостей. Торжество впервые посетили послы Южной Кореи Ким Хи Санг и США Дэниел Розенблюм, а также главы католической церкви в Узбекистане, общины бухарских евреев, представители общества бахаи, сознания Кришны и другие.

Знакомство гостей с традициями буддистов — это шаги на пути к более толерантному обществу и сплочению религиозных общин в Узбекистане, отметили организаторы.

Представитель сообщества бахаи Фаррух Расулов отметил, что за последние пять лет лидеры различных конфессий активно посещали религиозные мероприятия друг друга.

«Чем больше мы узнаём, взаимодействуем, тем больше усиливается толерантность и дружба между нами. Предрассудки, которые есть, постепенно стираются», — сказал Фаррух Расулов.





«Я очень рад присутствовать на такой церемонии, — заявил „Газете.uz“ посол США Дэниел Розенблюм. — Мне очень приятно быть вместе с людьми веры, потому что они очень искренне верят в жизнь, и это, по моему мнению, [укрепляет] дружбу между народами. Присутствовать здесь — очень большая честь для меня».

Епископ римско-католического храма Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте Ежи Мацулевич отметил, что некоторые обряды буддистов похожи на обряды христиан.

«Я впервые в этом буддийском храме. Что сегодня меня удивило — церемония подношения. У нас тоже есть обряд, в котором мы благодарим Бога за всё, что имеем. И обряд омовения Будды похож на наш обряд крещения… Думаю, что все религии имеют что-то общее».





Руководитель буддийского храма монах Чоджу Сыним рассказал гостям о махаяна-буддизме, его зарождении на территории Центральной Азии и возможностях развития буддийского паломнического туризма в Узбекистане.

Махаяна-буддизм — направление буддизма, которое сегодня исповедует большинство населения Южной Кореи, Китая, Японии и Вьетнама. Верующим этих стран известно центральноазиатское происхождение направления, однако в Узбекистане об этом знают немногие.





Монах Чоджу Сыним рассказал, что в результате археологических раскопок, проведённых под руководством академика Эдварда Ртвеладзе, на территории Узбекистана были обнаружены древнейшие памятники истории буддизма, в том числе и место рождения первого патриарха дзен-буддизма Бодхидхармы, который родился в окрестностях Китаба Кашкадарьинской области.

Эти исторические факты создают предпосылки для развития буддийского паломнического туризма в Узбекистане, отмечалось на мероприятии. В условиях высокой актуальности развития туризма, на что не раз указывало руководство страны, такие уникальные возможности не должны остаться без внимания ответственных структур, деловых кругов и заинтересованной общественности.





«Буддийский храм „Чаынса“ выражает надежду на то, что его голос будет услышан властями страны и другими заинтересованными сторонами. Возможно, недалёк тот день, когда Узбекистан по праву станет буддийской Меккой для паломников со всего мира», — сказал монах Чоджу Сыним.

«Наш настоятель заинтересован в том, чтобы буддисты знали свою историю и свои корни, — отметил „Газете.uz“ заместитель настоятеля Александр Хегай. — Как человек, посвятивший 30 лет служению в Узбекистане, он рад, что эта инициатива может способствовать развитию экономики страны. Наш настоятель видит в этом благо как для мирового буддизма, так и для Узбекистана».

В 2018 и 2021 годах «Газета.uz» писала, что будущее буддийского храма на нынешнем месте находится под вопросом. Сначала здесь планировалось расширить дорогу и проложить тротуар, который проходил бы через двор храма. После вмешательства хокимията Ташкента территория была сохранена. В прошлом году храм получил уведомление об изъятии земли для государственных нужд. Его территория находится на пусти надземной линии метро, которая соединит станции «Бекат-5» Сергелийского участка Чиланзарской линии и «Бекат-7» Кольцевой линии. Опоры эстакады подвели к храму почти вплотную.