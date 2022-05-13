Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сообщило информационное агентство WAM. Он занимал пост главы государства с 2004 года.

Глава ОАЭ владел состоянием в 15 млрд долларов и считался одним из богатейших людей в мире по данным журнала Forbes. Халифа ибн Заид аль Нахайян курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходила до 875 млрд долларов в 2008 году.

Министерство по делам президента ОАЭ объявило в стране официальный траур на 40 дней.