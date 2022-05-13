В 2022 году в местном бюджете Ферганской области останется 1 трлн сумов. Об этом на встрече с жителями региона 13 мая сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

«[Хоким Ферганской области] Хайрулла Бозоров очень хорошо разбирается в финансовой сфере. Когда я был премьер-министром, мы не могли дать 100 млн сумов одной области. Вчера хоким попросил у меня 200 млрд сумов. Я сказал, что выделю. Сейчас мы должны помочь предпринимателям», — цитирует главу государства «Дарё».

Шавкат Мирзиёев сказал, что пытается чему-то научиться во время поездок за границу.

«Даже если я не еду, если кто-то едет от имени страны, я ему обязательно говорю: «Ты едешь за счёт государства, иди и научись чему-нибудь. Не будь туристом. Ты будешь туристом, если поедешь туда как аксакал», — отметил он.

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Президент подчеркнул, что все чиновники являются государственными служащими.

«Это должен понять каждый. Человек, который не понимает, предаёт нашу политику. Некоторые чиновники до сих пор этого не понимают», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что некоторые хокимы годами занимались продажей земель. По его словам, несмотря на лишение их полномочий в сфере земельных отношений, всё ещё выявляются случаи незаконной продажи земельных участков.

«Теперь я вывожу хокимов из сферы торговли. Даже в этом случае происходят такие вещи. Был случай, когда вынесли решение о выделении земли, использовав подпись, похожую на подпись хокима Ферганской области. Хайрулла Бозоров говорит: „Я не выделял эту землю“. Имитация этой подписи также была сделана человеком, работающим в хокимияте. Он работает на небольшой должности, сам бюрократ. Это удивляет», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В январе президент раскритиковал план по обеспечению поступлений в 400 млрд сумов от продажи земель через аукционы. Глава государства сообщил, что только в Ташкентской области пытались продать участок в 14 га за 3,5 млн долларов. «Почему эти деньги идут в чей-то карман, а не государству?» — сказал он.

Шавкат Мирзиёев потребовал от генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева привлекать к уголовной ответственности крупных чиновников за нарушения в сфере земельных отношений.