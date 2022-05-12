Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12−13 мая совершит поездку по Ферганской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Программой поездки предусмотрено ознакомление с деятельностью предприятий сельского хозяйства, текстильной и других отраслей, созидательной работой в махаллях, проведение совещания по социально-экономическому развитию региона», — говорится в сообщении.