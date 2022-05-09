США расширили секторальные санкции на российский консалтинговый сектор. 15 апреля президент Джо Байден подписал указ, позволивший властям определять отрасли российской экономики, против участников которых можно вводить санкции, пишет РБК.

Изначально к таким отраслям относились технологический и оборонный секторы, но теперь Минфин распространил действие указа на бухгалтерский учет, трастовые услуги и консалтинг.

Кроме того, Минфин потребовал, чтобы американские компании и физлица прекратили оказывать России бухгалтерские, трастовые и консалтинговые услуги с 7 июля, говорится в генеральной лицензии ведомства. Согласно еще одной лицензии, аудиторская работа с Россией и предоставление ей кредитных рейтингов должны быть прекращены 20 августа.

«Состоятельные россияне полагались на американских специалистов при создании компаний-пустышек, перемещении капиталов и ресурсов в альтернативные юрисдикции и сокрытии активов от властей по всему миру. Также российские компании, в особенности государственные и получающие от государства дотации предприятия, полагаются на эти услуги, чтобы управлять и расширять свой бизнес, создавая доход для российской экономики», — поясняется в сообщении ведомства.

Ранее оказание услуг со стороны кредитно-рейтинговых агентств российским клиентам запретил Евросоюз. В США находится «большая тройка агентств» — Moody’s, S&P и Fitch. Все они после начала военных действий на Украине приостановили деятельность в России.

Администрация президента США также объявила о введении санкций в отношении Первого канала, НТВ, «России 1». Этим российским телеканалам будет запрещен доступ к американскому рекламному рынку и технологиям для производства контента.

Соединённые Штаты также вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора. Ограничения на экспорт в РФ коснутся продукции из дерева, бойлеров, промышленных двигателей, моторов, вентиляторов и вентиляционного оборудования, бульдозеров и других позиций промышленного и коммерческого применения.

Кроме того, вводятся визовые санкции в отношении руководителей Газпромбанка, через который Россия требует проводить платежи за газ в рублях.

Сам банк, как подчеркнули представители Белого дома, под санкции не попадает. «Мы не замораживаем его активы и не блокируем счета, но подаем сигнал, что Газпромбанк не будет надежным прикрытием», — заявили в администрации президента США Джо Байдена.