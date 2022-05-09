9 мая — в День памяти и почестей — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Парк Победы в Ташкенте. Под «Мелодию памяти» военного оркестра глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости», сообщила пресс-служба президента.





«Ода стойкости» — мемориал, установленный в честь всех женщин, которых война лишила детей, мужей и близких. Монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также её невестках и оставшихся сиротами внуках.

В парке собрались представители министерств и ведомств системы Вооруженных сил, государственных и общественных организаций.





«Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником. В такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством. Их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Глава государства отметил, что это место напоминает о последствиях войны и ценности мира.

«Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев в этот день также посетил дома ветеранов войны Аббосс Аппанова и Фёдора Федина.