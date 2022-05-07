Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете Узбекистана выявило 6215 случаев самовольного захвата 2245 га земель за четыре месяца 2022 года.

Большинство захваченных земель — 2043,4 га — относятся к землям сельхозназначения, 139 га незаконно захваченных участков находятся на территории населённых пунктов 0,1 га — на территории исторических культурных памятников, 5,4 га — на землях лесного фонда, 2,1 га — на землях водного фонда.

В 2697 случаях на основании письменных предписаний органов по кадастру 1400 га, или 44% захваченных земель, были возвращены правонарушителями добровольно. По 254,2 га в 1984 случаях были направлены исковые заявления в суды, 410 материалов по случаям с признаками уголовных правонарушений направлены в органы прокуратуры.

Мероприятия контроля выявили 406 случаев нецелевого использования 7824 га земли. По ним направлены иски в суды и представления в местные хокимияты.

В автоматизированную информационную систему «E-yer nazorat» внесены данные по 9580 правонарушениям.

Также Кадастровое агентство сообщило итоги инвентаризации 5562 искусственных рыбоводческих прудов на территории 134984,7 га. Выявлен самовольный захват 204,46 га земли 38 фермерскими хозяйствами, в 303 случаях на 5,48 га были самовольно построены сооружения, в 1334 случаях на 36146 га участков не была проведена их государственная регистрация.