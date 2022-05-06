Начало мая ознаменовалось открытием четырех филиалов сети магазинов idea — в Фергане, Асаке, Туракургане и Яккабаге. Каждый из этих филиалов, как и многие другие, отличается широким ассортиментом бытовой техники и электроники локальных и зарубежных брендов, высококвалифицированными специалистами и приятной атмосферой для покупок.





Теперь большой выбор техники в рассрочку без предоплаты доступен в 28 филиалах idea в Узбекистане.





Сеть магазинов idea за неполных три года работы успела завоевать доверие и расположение большого количества потребителей благодаря постоянному улучшению качества сервиса, предоставлению новых продуктов и усовершенствованию услуг рассрочки.

Не стоит упускать шанс окунуться в мир современной техники и электроники, которые теперь доступны каждому.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Сайт: idea.uz

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