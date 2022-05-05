В странах Центральной Азии и Европы идёт эпидемия ожирения среди взрослых и детей, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новом исследовании. Почти 60% взрослого населения и треть детей школьного возраста в европейском регионе ВОЗ имеют лишний вес или ожирение.

В Узбекистане показатели 2016 года были несколько ниже средних по региону: 16,6% взрослого населения страны имели ожирение, 48,2% взрослого населения — лишний вес, включая ожирение. Однако темпы роста проблемы и нагрузка на здравоохранения в связи с заболеваниями, связанными с ожирением, нарастают во всех странах. В ближайшие десятилетия в некоторых странах Европейского региона ожирение заменит курение в качестве главного фактора риска предотвратимых онкологических заболеваний, даёт прогноз организация.

Ожирение — это не только фактор риска, но и само по себе заболевание, требующее специализированного лечения и комплексного ведения, подчёркивает ВОЗ.

Будучи четвёртым по значимости фактором смертности населения после гипертензии, неправильного питания и табакокурения, оно вызывает 13 видов рака (рак почек, печени, груди у женщин в постменопаузе и др.).

Набор веса и развивающееся за ним ожирение напрямую связаны с образом жизни: пищевыми привычками, питанием, физической активностью — и малоподвижный образ жизни в период пандемии значительно усугубил эту глобальную проблему.

ВОЗ подчёркивает, что меры борьбы с ожирением должны быть комплексными и ни одна страна не способна осуществлять все требуемые меры политики одновременно. Важно выбрать два-три приоритетных направления с реалистичным планом по осуществлению остальных мер.

Наиболее перспективные и реалистичные обсуждаемые в Европейском регионе ВОЗ меры:

ограничение ориентированной на детей рекламы пищевых продуктов;

налоги на сахаросодержащие напитки;

совершенствование мер по контролю ожирения.

Роль школьного питания и просвещения в предотвращении ожирения

Школы, учреждения по уходу за детьми и детские места отдыха играют важную роль в поддержке выбора здоровой пищи и ограничении воздействия нездоровой пищи и сладких напитков.

Доказано, что государственное предоставление бесплатного школьного питания, основанного на обязательных пищевых стандартах, улучшает жизнь детей, увеличивает потребление здоровой пищи и приводит к снижению нездоровой массы тела, пишут авторы исследования.

Большое значение имеет выполнение обязательных стандартов и рекомендаций в области детского питания и соответствующих возрасту размеров порций, отмечается в докладе ВОЗ.

В 2006 году ВОЗ приняла политику в области пищевых продуктов и питания для школ в качестве инструмента для разработки программ школьного питания. Этот документ содержит рекомендации по разработке меню, продуктовому и питательному составу (соотношение жиров, белков и углеводов, калорийность, содержание витаминов и минералов и др.), размерам порций по возрасту детей, а также требования к закупкам, обработке, хранению продуктов, сервировке стола, санитарно-гигиенические требования и многое другое.

Всемирная продовольственная организация (ФАО) рассматривает организацию школьного питания как действенный инструмент воспитания здоровых пищевых привычек, реализации учениками на практике тех принципов питания, которым они обучаются в школе, и экологически устойчивого производства и переработки продуктов питания для школьников.

Конкретные практические и предметные занятия по вопросам питания играют важную роль. Но не менее важна и роль школьного персонала и учителей, выступающих в качестве примеров для подражания, их пищевые привычки и представления, которые они порой невольно транслируют детям.

Скриншот анимационного ролика ФАО.

«Существует много способов, с помощью которых в рамках программ школьного питания могут быть обеспечены рационы более качественного и вкусного питания для школьников, а также более устойчивые методы производства, переработки и приготовления такого питания», — пишет ФАО

Эти способы варьируются от обеспечения соответствия предлагаемых блюд тому, чему учат в классе, планирования меню, которые стимулируют закупку низкозатратных питательных культур, до создания рабочих мест и долгосрочных программ обучения для переработчиков, поваров, оценщиков и т. д.

Скриншот анимационного ролика ФАО.

Внедрение здорового питания в школу и просвещение по правильному питанию в рамках учебных программ послужат повышению грамотности детей и семей в вопросах здоровья, отмечают эксперты.

Пришкольные садово-огородные участки, используемые в качестве учебных лабораторий, помогают понять связи между продуктами питания, личным и общественным здоровьем и миром природы.

Скриншот анимационного ролика ФАО.

Таким образом, у правительств есть возможность наладить правильное школьное питание и снизить риск ожирения у детей, подчёркивают в ВОЗ.

Школьная продовольственная среда

ФАО делает акцент на создании школьной продовольственной среды, которая определяет, насколько отдельные пищевые продукты доступны, приемлемы по цене, востребованы и удобны для школьного сообщества.

Школьная продовольственная среда включает в себя все зоны в школах и поблизости от них, где имеются в наличии, покупаются и/или потребляются продукты питания (например, зоны школьного питания, буфеты, столовые, продуктовые палатки, лотки, торговые автоматы), а также относящиеся к таким продуктам информация, реклама и цены.

К примеру, продажа сладких газированных напитков или энергетиков в торговой точке прямо рядом со школой, которые дети покупают на переменах или после уроков, распространяет отрицательные примеры потребления вредных продуктов.

ФАО разработала рамочную программу в области школьного питания и продовольственного обеспечения школ. Она направлена на:

содействие формированию здоровой продовольственной среды и полноценного школьного питания;

стимулирование инклюзивных механизмов закупок и производственно-сбытовых цепочек для школьного питания. Когда в рамках программ школьного питания закупаются свежие и питательные продукты у местных фермеров, это может создавать новые экономические возможности и способствовать развитию общин;

включение эффективного просвещения по вопросам питания во все уровни системы школьного образования, чтобы помочь школьникам, подросткам и населению в районах, в которых они проживают, улучшить свои пищевые привычки, а также повысить их способность действовать в качестве проводников перемен в своей собственной продовольственной среде. Здесь необходим комплексный подход к просвещению в вопросах питания, который предполагает активное участие всех членов школьного сообщества, включая детей, их семьи, преподавателей, школьную администрацию, местных фермеров, работников предприятий общественного питания, поставщиков пищевых продуктов и работников органов управления;

создание благоприятной политической, юридической, финансовой и институциональной среды. Для успешной реализации программ по улучшению школьного питания и снабжения школ продовольствием необходимы механизмы координации различных задействованных секторов, регулярное финансирование и развитие институционального потенциала. ФАО сотрудничает с партнёрами на международном и национальном уровнях, предоставляя рекомендации по разработке, пересмотру и принятию национальных, региональных или глобальных мер политики, а также нормативно-правовой базы в области школьного питания.

Пилот по школьному питанию в школах Каракалпакстана и Хорезма

Указом президента Узбекистана министерствам здравоохранения и народного образования было поручено с 1 апреля наладить бесплатное питание (завтрак или обед) для учеников 1−4 классов Каракалпакстана и Хорезмской области за счёт госбюджета.

Министерство народного образования Каракалпакстана сообщило 7 февраля о начале выдачи завтраков детям в школах республики и опубликовало фото завтраков, где в набор входит яблоко, сахаросодержащий сок и упакованный продукт, возможно, хлебное изделие или печенье.





Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства народного образования, пилотное обеспечение учащихся начальных классов бесплатным питанием в Каракалпакстане и Хорезмской области началось с 7 февраля и продлится до 25 мая. Из местного бюджета было решено выделить 200 млрд сумов на создание системы бесплатных завтраков и полдников для учащихся начальных классов.

В Каракалпакстане завтраками охвачено 139374 учащихся начальных классов, в Хорезмской области — 134315 учеников 1−4 классов. В результате посещение учащихся общеобразовательных учреждений улучшилось в несколько раз.

В период проведения эксперимента службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения Узбекистана и Министерством народного образования был утвержден перечень продуктов питания, выдаваемых учащимся 7−11 лет. Для учащихся первой смены раздача питания начинается после 3 урока (в 11:00 часов), во второй смене — после 1-го урока (в 13:00 часов), сообщили в МНО.

В пресс-службе Министерства народного образования не ответили на запрос, какие продукты входят в утверждённый перечень продуктов.

5 мая Министерство народного образование разместило для обсуждения проект постановления правительства «О дальнейшем совершенствовании системы здорового питания в образовательных организациях министерства». Там содержится поручение министерству здравоохранения и народного образования за месяц разработать и утвердить дневные нормы рационального питания для школьников.