Хокимият Ташкента 6−8 мая проведет Tashkent Flower Fest на площади позади Национальной библиотеки имени Алишера Навои.

Для оформления этого мероприятия будет использовано более 1 миллиона живых и более 800 тысяч искусственных цветов, подчеркнули в хокимияте.

На площади будет представлена инсталляция из деревьев-гигантов — японской сакуры, мадагаскарского баобаба и узбекской чинары, а также копия стелы парка «Янги Узбекистон».

На фестивальной площадке будут организованы детские развлекательные площадки, фуд-корты, несколько фото- и селфи-зон. Ожидается также выставка домашних и ландшафтных растений и дачной мебели.