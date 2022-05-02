2 мая в Узбекистане отмечается Рамазан хайит, который знаменует окончание священного месяца Рамазан. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж совершения праздничного намаза в мечетях в Андижанской, Бухарской, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областей.
Мечеть «Чинор», Андижанская область
Фото Ислома Ганиева
Мечеть «Боло-Ховуз», Бухарская область
Фото Александры Асановой
Мечеть «Намозгох», Самаркандская область
Фото Амирбека Мирзаева
Мечеть «Хасан ота», Ташкентская область
Фото Жамшида Бойтураева
Мечеть «Шох Толиб», Ферганская область
Фото Шохсултона Тухтаматова