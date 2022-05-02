2 мая в Узбекистане отмечается Рамазан хайит, который знаменует окончание священного месяца Рамазан. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж совершения праздничного намаза в мечетях в Андижанской, Бухарской, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областей.

Мечеть «Чинор», Андижанская область

Фото Ислома Ганиева


Мечеть «Боло-Ховуз», Бухарская область

Фото Александры Асановой


Мечеть «Намозгох», Самаркандская область

Фото Амирбека Мирзаева


Мечеть «Хасан ота», Ташкентская область

Фото Жамшида Бойтураева


Мечеть «Шох Толиб», Ферганская область

Фото Шохсултона Тухтаматова