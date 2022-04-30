Таможенные органы Узбекистана при проверке товаров на постах внешнеэкономической деятельности будут выявлять нарушения прав интеллектуальной собственности и направлять уведомления правообладателям. Эти и другие меры по охране интеллектуальной собственности установлены постановлением президента Шавката Мирзиёева от 26 апреля.

В феврале вступил в силу закон, ужесточающий административное наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. В частности, штрафы для юридических лиц за незаконное использование товарного знака или сходных с ними до степени смешения обозначений теперь составляют от 100 до 200 базовых расчётных величин. В марте Агентство по интеллектуальной собственности было присоединено к Министерству юстиции.

Новым постановлением утверждены стратегия развития сферы интеллектуальной собственности, дорожная карта по её реализации, целевые показатели развития сферы и соответствующее обучение госслужащих.

До 2026 года количество отечественных брендов, товарных знаков и географических наименований, прошедших международную регистрацию, поручено довести до 600 (сейчас их 110).

С 1 августа изучение и проверка прав на объекты интеллектуальной собственности и их соблюдения будут проводиться через Портал охраны промышленной собственности Минюста.

С 1 сентября будет внедрён порядок приёма заявлений о включении в Реестр объектов интеллектуальной собственности в электронной форме, онлайн-отслеживания и уведомление о решениях через таможенную информационную систему «единого окна».

При выявлении на таможенных постах товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, таможенные органы должны будут направить электронное уведомление в персональный кабинет правообладателя в системе таможенного «единого окна» в течение рабочего дня. В случае если от правообладателей также в течение дня поступит заявление, то будут приняты меры по защите их прав. Если же заявление от правообладателя не поступит, товары будут пропускаться, как установлено.

До 1 октября должен быть запущен Реестр правонарушителей в сфере авторских и смежных прав, содержащий информацию о вебсайтах, нарушивших эти права в интернете. Сайты будут вносить в реестр за систематическое нарушение авторских и смежных прав на основании заключения Минюста. Их деятельность будет ограничена Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.

До 1 января будет запущена интернет-аукционная платформа «Интеллектуальная собственность для всех» с информацией об объектах, выставляемых на аукционные торги и стартовой цене объектов интеллектуальной собственности, а также лицензионных договорах.

Кроме того, полномочия Агентства информации и массовых коммуникаций по госконтролю при распространении фонограмм и аудиовизуальных произведений с 1 мая переданы Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

Контроль в области технического регулирования защиты прав собственности возложен на агентства по техническому регулированию и развитию фармацевтической отрасли.