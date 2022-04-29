С 21 мая Uzbekistan Airways начнёт выполнять сезонные авиарейсы по международному направлению «Ташкент — Батуми — Ташкент», сообщила пресс-служба перевозчика.

Полёты в курортный приморский город из Ташкента будут выполнятся два раза в неделю — по средам и по субботам.

Стоимость авиабилета из Ташкента в Батуми начинается от 2 386 569 сумов (без багажа) и от 2 746 353 сумов (с багажом), а по маршруту «Ташкент — Батуми — Ташкент» — от 4 070 059 сумов (без багажа) и от 4 621 728 сумов (с багажом).

Условия въезда в Грузию в связи с ограничениями по коронавирусу указаны на сайте авиакомпании.

Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из Ташкента в столицу Грузии Тбилиси.