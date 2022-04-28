Согласно ежегодному прогнозу ключевых трендов в сфере коммерческой недвижимости EisnerAmper, это направление остается особенно привлекательным для инвесторов. Так, в 2021 году общий объем сделок в мире превысил 800 млрд долларов, что на треть выше цифр до пандемии. В то же время вложение средств вызывает много вопросов у начинающих предпринимателей. О том, на что обращать внимание, инвестируя в коммерческую недвижимость, рассказал Golden House.

Когда речь заходит об инвестициях, первым, как правило, возникает вопрос окупаемости вложений. И одними из популярных объектов раздумий становятся жилая или коммерческая недвижимость. Опытные инвесторы чаще делают выбор в пользу последней, что объясняется большей доходностью и меньшим периодом возврата вложенных средств.





Кроме того, real estate-эксперты советуют обращать внимание на ликвидность объектов. Несмотря на положение дел на рынке, ликвидные помещения остаются востребованными благодаря локации или другим критериям. И по этим параметрам на первый план также выходит коммерческая недвижимость.

На текущий момент этот рынок остается более привлекательным с точки зрения инвестиционного потенциала. Если говорить о пассивных инвестициях, в Узбекистане годовая доходность от коммерческой недвижимости составляет 10−13%. Доход от активных инвестиций может достигать 15%. Анализируя эти цифры, можно понять, что средний срок ее окупаемости составляет 7−8 лет.

Среди окупаемых и ликвидных объектов — торгово-развлекательные центры. Golden House рассмотрел преимущества коммерческой недвижимости на примере полюбившейся многим жителям Ташкента локации ТРЦ «Депо Mall». Центр работает в формате стрит-ритейла с продуманной логистикой, комфортными условиями и общей площадью более 9000 кв. м.





Первая очередь уже полностью реализована. Помещения бронируются и заполняются арендаторами. Официальное открытие торгового центра состоялось в декабре 2021 года. А уже в апреле 2022 года компания Golden House вывела в продажу вторую очередь проекта, предложив ограниченное количество помещений по доступным ценам.

После реализации второй очереди «Депо Mall» станет одним из крупнейших торговых центров Ташкента и новой точкой притяжения жителей города, включающей в себя более 200 коммерческих помещений. Продуманная концепция ТРЦ включает в себя различные функциональные пространства, такие как магазины, продуктовые торговые площадки, рестораны и точки общепита. Также здесь будет представлен широкий спектр услуг, в том числе творческие и развлекательные пространства для детей и их родителей. Что немаловажно, в этом центре большое внимание уделено прогулочным зонам и парковке.





На инвестиционную привлекательность коммерческой недвижимости в «Депо Mall» влияет несколько факторов:

Локация. Центр расположен в одном из исторических мест Ташкента, где когда-то было трамвайное депо №2, и находится в шаговой доступности для жителей района. Лояльная аудитория и сквозной трафик. Главной целью гостей торговых центров является увлекательный шопинг и отдых. Люди приходят сюда за покупками. И так как формат ТРЦ предусматривает наличие более 200 торговых точек разных площадей и форматов (одежда, техника, услуги, развлечения), это привлечет разных покупателей и обеспечит хороший трафик. Грамотное зонирование и планировка увеличивают сквозной трафик. А также дают инвесторам возможность выбрать комфортную площадь под нужды бизнеса. В ТРЦ «Депо Mall» доступны площади от 37 до 600 кв. м с удобным для бизнеса расположением. Комплексная реклама. Торговые центры проводят крупные рекламные кампании своего объекта, чтобы привлечь посетителей. Это станет хорошим бонусом к рекламным кампаниям владельцев бизнеса.

Телефон: (+998) 78−113−04−93.

Адрес: Учтепинский р-н, махалля Хамдуст, ул. Катта Каъни, 18А.

Ориентир: пересечение улиц Катта Каъни и Лутфи.

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