Российская сеть дискаунтеров Fix Price закрыла 12 магазинов в Узбекистане с начала года, сообщил Spot со ссылкой на квартальный отчёт компании.

Если 31 декабря 2021 года у Fix Price было 42 торговых точки в стране, то на конец марта их число сократилось до 30.

Для сравнения, в первом квартале 2021 года Fix Price открыл в Ташкенте 10 локаций — каждую неделю начинал работу новый магазин, писал Spot. Кроме того, дискаунтер планировал многократно расширить активность в Узбекистане — как на ключевом рынке с большим потенциалом.

Всего за три месяца Fix Price закрыла 33 магазина, в том числе один — в Казахстане. Однако в других странах открывались и новые торговые точки. Сейчас в сети числится 5083 магазина.

Компания также отметила снижение трафика сопоставимых продаж в Казахстане и Беларуси из-за санитарных ограничений, а также «сложной макроэкономической и политической обстановки».