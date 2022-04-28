Президент Узбекистана провёл 27 апреля совещание по реализации проектов и образованию в области сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние 5 лет в сельское хозяйство было привлечено 2,5 млрд долларов иностранных кредитов, из них освоены 1,7 млрд на около 4000 проектов по созданию теплиц, интенсивных садов, хозяйств по заготовке саженцев и холодильных складов, говорилось на совещании.

Сформировано 580 новых проектов на сумму 400 млн долларов, но их реализация затягивается из-за коротких сроков кредитов или нехватки специалистов, отметил президент. В связи с этим он поручил Министерству сельского хозяйства самостоятельно запускать проекты и продавать их на условиях лизинга.

В этом году планируется разбить около 2000 га интенсивных садов и виноградников в шести областях, открыть 17 малых агрологистических центров общей мощностью 115 тыс тонн. Они будут реализовываться предпринимателям в готовом виде на основе лизинга.





До конца года запланировано создать в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской и Хорезмской областях агросервисные центры, предоставляющие более 100 услуг, и лаборатории. Там будут вести менеджмент выделенных проектам средств, электронный учёт земель и посевов, наблюдение за орошением и урожайностью.

До 1 декабря в Фергане и Самарканде должна быть запущена информационная система дистанционного мониторинга водного баланса, расчёта воды и полива, в 2023 году её должны распространить во всех регионах.

Для подготовки специалистов в агросфере в 2022—2023 учебном году планируется начать деятельность Международного сельскохозяйственного университета с участием иностранных преподавателей.

В Ташкентский государственный аграрный университет привлечены кредиты и гранты на 17 млн долларов, сообщалось на совещании. Эти средства пойдут на оснащение университетской лаборатории 129 видами современного оборудования, создание опытных участков по 20 направлениям, в том числе садоводству, овощеводству, животноводству, механизации и пищевой промышленности.

Президент указал на важность подготовки для отрасли специалистов среднего звена. Будет усилено взаимодействие колледжей и техникумов с отраслевыми вузами. Учебные программы, учебники и систему практики образовательных учреждений пересмотрят и приведут в соответствие с требованиями предприятий агросектора.