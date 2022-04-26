Информацию, касающуюся итогов деятельности Mobiuz в первом квартале 2022 года, озвучил пресс-секретарь компании Сардор Таджиев.





Так, в первом квартале показатель MoU (среднее количество используемого активным абонентом минут) составил 880 минут. MBoU (средний объем интернет-трафика на одного активного абонента) продемонстрировал значительный рост по сравнению с 2021 годом и превысил отметку 3600 МБ.

Это связано с различными факторами, в том числе маркетинговыми активностями и ростом доли абонентов Mobiuz, пользующихся сетями 4G LTE, за 2021 год в более 12 раз. Уровень покрытия сетью четвертого поколения населенных территорий Узбекистана за год увеличился с 30 до 80% и продолжает расти.

Mobiuz со второй половины 2021 года активно реализует инвестиционный проект с Китайской Народной Республикой на общую сумму 150 млн долларов. Он направлен на ускоренную модернизацию действующих и запуск новых базовых станций, совершенствование сопутствующей инфраструктуры, внедрение новых технологий.

В первом квартале 2022 года введена в коммерческую эксплуатацию 591 базовая станция. Готовится к коммерческому запуску сеть 5G. Проводятся работы по модернизации транспортной сети, дальнейшему совершенствованию биллинговой системы для внедрения услуг.





В первом квартале 2022 года Mobiuz запустил мобильное приложение для использования абонентами различных продуктов и сервисов. Оно поэтапно совершенствуется, обретая все новые функции и удобства. Так, в эти дни все новые пользователи мобильного приложения могут получить в качестве бонуса 500 МБ.

Одними из крупных маркетинговых активностей в первом квартале 2022 года стали розыгрыш 980 млн сумов среди абонентов в рамках акции «Миллионы на мечту», снижение цен на ночной безлимитный интернет и ночные интернет-пакеты, запуск тарифного плана Mobi 60. В рамках акции внедрена обновленная система подключения красивых номеров со скидками до 100%. Кроме этого, запущена возможность подключения красивых номеров в рассрочку на два года.

Для удобства обслуживания абонентов и населения растет число торговых точек коммерческих партнеров Mobiuz по Узбекистану. По итогам первого квартала число функционирующих точек продаж превысило 2300.

Совершенствуется также работа с обращениями абонентов и граждан. В первом квартале только на телефоны колл-центра Mobiuz поступило более 3 млн звонков. В целях создания дополнительных удобств и оперативного предоставления ответов на вопросы абонентов запущено Telegram-сообщество Mobiuz Chat, а также специальный Telegram-бот по работе с обращениями.

В ходе брифинга было отмечено, что Mobiuz будет регулярно широко информировать абонентов и население о ходе своего развития путем проведения онлайн-мероприятий. Анонсы мероприятий будут размещаться в Telegram-канале Mobiuz.

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