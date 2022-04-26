Совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана компания «МегаФон» запустит программу развития и трудоустройства IT-специалистов Узбекистана. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным 25 апреля на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от их квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде «МегаФона».

«У „МегаФона“ обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell. Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии и готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.





Сегодня сфера IT занимает одно из ведущих мест среди востребованных профессиональных областей.

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до 1 млн человек. Мы рассчитываем, что сотрудничество с „МегаФоном“ придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ», — сказал Олег Пекось, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

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