Вместе с АКБ «Капиталбанк» копить стало еще проще. При открытии вкладов в национальной или иностранной валюте у вас есть возможность приумножить свои средства, а также защитить сбережения от кражи, инфляции и спонтанных покупок.

Все вклады можно открыть как в банке, так и онлайн через мобильное приложение kapitalbank:

Хорошим бонусом является то, что при открытии онлайн-вклада в «Капиталбанке» можно получить банковскую карту в подарок:

Visa Gold или Mastercard Gold — при сумме вклада более 5 млн сумов или в эквиваленте в долларах или евро;

Mastercard Standard — при сумме вклада более 1 млн сумов или в эквиваленте в долларах или евро;

Uzcard или Humo — при любой сумме вклада.

Для получения карты необходимо обратиться в любой филиал «Капиталбанка». Если у вкладчика уже есть действующая банковская карта «Капиталбанка», то повторно один и тот же вид карт не выдается.

Приложение kapitalbank доступно для iOS и Android.

Узнать подробнее об условиях вклада можно на официальном сайте банка или по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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