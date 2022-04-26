Вместе с АКБ «Капиталбанк» копить стало еще проще. При открытии вкладов в национальной или иностранной валюте у вас есть возможность приумножить свои средства, а также защитить сбережения от кражи, инфляции и спонтанных покупок.
Все вклады можно открыть как в банке, так и онлайн через мобильное приложение kapitalbank:
- «Копилка» — 23% годовых сроком на 25 месяцев;
- «Олтин куз» — 17% годовых сроком на 24 месяца;
- «Капитал 24» — 5% годовых сроком на 24 месяца;
- «Люкс» — 4% годовых сроком на 36 месяцев;
- «Евро Люкс» — 3% годовых сроком на 36 месяцев.
Хорошим бонусом является то, что при открытии онлайн-вклада в «Капиталбанке» можно получить банковскую карту в подарок:
- Visa Gold или Mastercard Gold — при сумме вклада более 5 млн сумов или в эквиваленте в долларах или евро;
- Mastercard Standard — при сумме вклада более 1 млн сумов или в эквиваленте в долларах или евро;
- Uzcard или Humo — при любой сумме вклада.
Для получения карты необходимо обратиться в любой филиал «Капиталбанка». Если у вкладчика уже есть действующая банковская карта «Капиталбанка», то повторно один и тот же вид карт не выдается.
Приложение kapitalbank доступно для iOS и Android.
Узнать подробнее об условиях вклада можно на официальном сайте банка или по телефону: (+998) 71−200−15−15.
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