На территории завода по производству минеральной воды был проведен сертификационный аудит по международным стандартам ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества требования» и ISO 22000:2018 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов». В результате успешного аудита заводу выдали золотой сертификат.





Благодаря результатам сертификационного аудита OCARD гарантирует получение безопасных и качественных товаров своим потребителям, о чем гласят сертификаты ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018.





Получение сертификатов ISO обеспечит OCARD большее доверие не только со стороны потребителей, но и партнеров. Это способствует дальнейшему эффективному и успешному развитию. Планы компании тесно связаны с экспортом, и этому уделяется немало внимания. В течение следующих трех лет бренд планирует стать крупным производителем питьевой воды не только в Узбекистане.





Внедрение стандартов международного уровня позволит OCARD укрепить доверие своих потребителей, гарантировать безопасность и высокое качество поставляемой продукции.

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