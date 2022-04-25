Проект Mirabad Avenue разработан совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor и продуман до мелочей. Несмотря на то что каждый блок резиденции предусматривает максимальный комфорт для жителей, желанным для покупателей все же является блок А. Главная тому причина — масштабный благоустроенный двор-парк общей площадью 120 соток. Работа над проектом двора велась в течение трех лет.

В большом приватном дворе резиденции сейчас в распоряжении жителей следующее:

огромная территория без машин с обильным озеленением и искусственными водоемами;

двухуровневая лаунж-зона с комфортной мебелью и модулями электропитания, подходящая как для отдыха, так и для работы на свежем воздухе;

игровые площадки для детей разных возрастов;

зона сухого фонтана;

воркаут-зона и беговые дорожки.

Кроме того, в скором времени в блоке А будут доступны:

детский развивающий клуб с услугами няни;

кофейня для резидентов в шаговой доступности;

семейный ресторан для проведения торжеств;

фитнес-зал.





Большим преимуществом блока А является наличие кадастра, что помогает резидентам сразу после покупки приступить к ремонту и заселиться в ближайшее время. В большинстве проданных квартир сейчас делают ремонт, а в некоторых домах уже есть первые заселившиеся жители. В распоряжении резидентов — готовый двор-парк, лобби гостиничного типа и консьерж-сервис на пять звезд, двухуровневая парковка с системой распознавания автономеров, а также круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

До 5 мая у вас есть возможность приобрести недвижимость в Mirabad Avenue с 15% скидкой в честь священного месяца Рамадан.





Кроме того, на квартиры площадью 165,12, 168,71 и 214,14 кв. м, расположенные в блоке С, действует акция «Выгодная рассрочка». Можно приобрести данные квартиры в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса. Стоит воспользоваться выгодными предложениями до 5 мая.





Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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