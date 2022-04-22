The Global Economics назвал Payme лучшим поставщиком цифровых платежных услуг 2022 года в Узбекистане. Данная награда является показателем стремления Payme предоставлять высококачественные инновационные платежные решения с клиентоориентированным подходом.

The Global Economics — это британское финансовое издание и ежеквартальный бизнес-журнал, в котором содержится подробный обзор финансового сектора по всему миру. Его фишкой является престижная программа ежегодных наград Global Economics для конкретной страны, в рамках которой по всему миру выявляются и награждаются лучшие компании.

Признание Payme как лучшего поставщика цифровых платежных услуг в Узбекистане — это подтверждение упорного и кропотливого труда всей команды, которая заботится о своих пользователях и старается создать удобный и полезный сервис. Это воплощение доверия у пользователей и признание сервиса как крупного игрока на рынке.

Payme (ООО Inspired) — один из ведущих платежных провайдеров в Узбекистане, предоставляющий высококачественные решения как для индивидуальных, так и для бизнес-пользователей. По состоянию на 31 декабря 2021 года количество зарегистрированных пользователей Payme достигло 5,2 млн человек.

На протяжении шести лет Payme предлагает пользователям решения для повседневных задач, отличающиеся безопасностью и удобством. На сегодняшний день сервис предоставляет широкий функционал — от оплаты коммунальных услуг, мобильной связи и интернета до погашения кредитов, штрафов и платежей за учебу, детский сад и многое другое.

В начале апреля 2022 года количество скачиваний приложения Payme в Google Play достигло 5 млн. Это говорит о том, что все больше людей выбирают данный сервис для решения своих каждодневных задач.

Payme — жизненные решения.

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