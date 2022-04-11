Мобильное приложение Payme достигло 5 млн скачиваний в Google Play. Такое большое количество загрузок говорит о том, что все больше людей выбирают сервис Payme для решения повседневных задач.

Приложение Payme было запущено 25 марта 2016 года. Одной из главных особенностей приложения в тот момент стали переводы между банковскими картами. Привычные до этого многим жителям Узбекистана способы передачи денег стали уходить на второй план, так как P2P-переводы отличаются удобством, скоростью и надежностью.

Сегодня сервис обладает широким функционалом. В нем можно оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные и прочие услуги, штрафы, погашать кредиты и многое другое.





Payme — это жизненные решения. Платежное приложение на протяжении шести лет решает жизненно важные задачи своих пользователей, продолжая пополняться новыми функциями. К примеру, одна из популярных функций — раздел «Мой дом». В него можно добавить все данные регулярных платежей за коммунальные и прочие услуги, чтобы упростить процесс их оплаты.

Payme — это инновации. Сервис одним из первых запустил бесконтактную оплату Payme GO. С помощью QR-кода стало возможным оплачивать счета в ресторанах и кафе, а также покупки в магазинах. Благодаря этой функции PIN-код вашей карты не узнают люди вокруг, так как не нужно будет называть его при оплате.

Payme — это надежность. Войти в приложении с другого устройства можно только после подтверждения входа с помощью SMS-кода. Все расходы сохраняются в разделе «Мониторинг», а ваши средства никогда не потеряются во время транзакции.

Достижение отметки в 5 млн скачиваний демонстрирует, что Payme остается одним из популярных платежных приложений в Узбекистане. Команда предлагает своим пользователям решения для повседневных задач, отличающиеся безопасностью и удобством.

Каждый ваш день состоит из множества решений — больших или маленьких, но одинаково важных для вас. А значит, и для Payme.

Payme — жизненные решения.

Скачать приложение можно по ссылке.

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