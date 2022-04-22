Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана опубликовало список предгорных и горных районов, где в связи с большим количеством осадков 24−25 апреля могут наблюдаться сели.

Министерство просит население этих районов, отдыхающих и водителей автотранспортных средств соблюдать меры предосторожности.

Селеопасные районы

Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад;

Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовсксий, Фаришский, Янгиабадский районы;

Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский, Гузарский районы;

Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;

Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;

Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кушрабатский, Каттакурганский, Пайарыкский, Жомбойский, Иштиханский районы;

Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денаусский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;

Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Урта-Чирчикский районы, города Ангрен и Алмалык;

Ферганская область: Сохский, Ферганский, Бешарыкский районы.

«Газета.uz» в предыдущие годы публиковала памятку о том, как обеспечить безопасность во время селя.