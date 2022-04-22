Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу в Карши принял участие во внеочередной сессии Кашкадарьинского областного кенгаша народных депутатов. На нём в том числе был рассмотрен организационный вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев рекомендовал на должность хокима области Муротжона Бердиалиевича Азимова, исполняющего обязанности хокима с ноября 2021 года. До этого он работал председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана. По итогам голосования Муротжон Азимов был утверждён хокимом Кашкадарьи.

«Я его знаю не со вчерашнего дня, а уже 15 лет. Он набрался опыта в таможенной системе, оправдал моё доверие. Конечно, было нелегко, но он работал чисто, сломал коррупцию», — цитирует слова президента Telegram-канал журналиста Азизы Курбоновой «Микрофон кўтарган аёл».

«Я задаю себе вопрос. Правильно ли выбрал руководителя той или иной отрасли, региона? Кадры ставим иногда с верой, а иногда и от безысходности. Потому что найти хорошие кадры очень сложно. Знаете, насколько сильно в позитивную сторону может изменить атмосферу лишь один самоотверженный директор, назначенный в школе?» — сказал глава государства.

«Чтобы не было так, что на этого кандидата указал только президент, я направил его в область на шесть месяцев, провёл его испытание перед вами. Хочу сказать всем депутатам и активу области: если вы не будете безразличны, если будете работать заодно, жизнь в области изменится. Утверждаемый сегодня нами хоким должен изменить судьбу Кашкадарьинской области», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Эта область отстаёт от других регионов. Здесь нужно утром начинать работу на полчаса раньше и работать минимум на два часа больше. Человек, ставший здесь хокимом, должен вести работу крепкой рукой», — сказал он.

Азиза Курбонова отмечает, что президент, обращаясь к местным депутатам, также выразил готовность рассмотреть и других кандидатов, если они есть. Депутаты поддержали кандидатуру Муротжона Азимова.

Накануне, начал поездку в регион со вновь образованного Кукдалинского района, президент также высказывался о Муротжоне Азимове, сообщает «Дарё».

«Цель моего приезда — пробудить народ Кашкадарьи», — сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с руководством и общественностью района.

«Есть фраза: „Прошёл испытание Ташкентом“. Вот и я привёз Муротжона Азимова хокимом, показав ему Ташкент», — отметил президент.