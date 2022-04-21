Заместитель начальника СБДД Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Эрали Бозоров не ответил на вопрос, почему водителей лишили права на месте знакомиться с выпиской из дислокации сотрудников Дорожно-патрульной службы.

На пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 18 апреля ему задали следующий вопрос:

«Процедура запроса копии дислокации сотрудника ДПС усложнена. Что стало причиной? После этого изменения может ли кто-нибудь гарантировать, что сотрудник ДПС, прикрепленный к одному району, не будет злоупотреблять своими полномочиями и осуществлять незаконную деятельность в другом районе?»

Эрали Бозоров оставил без ответа часть вопроса о том, что послужило причиной изменения.

«Что касается дислокации, конечно, вы все знаете о случаях в 2021 году. Но это не значит, что инспектор останется без контроля. В настоящее время все инспекторы обеспечены бодикамерами. Кроме того, у них в руках планшет. С помощью этих двух устройств полностью контролируется местонахождение сотрудника», — сказал он.

По его словам, этот процесс контролируется через ситуационные центры.

До этого, согласно постановлению Кабинета министров от 1 декабря 2018 года (№975), при остановке транспорта водитель мог прямо на месте ознакомиться с выпиской из дислокации сотрудника ДПС.

Согласно постановлению правительства от 12 апреля, теперь водители могут ознакомиться с дислокацией только в отделении Службы безопасности дорожного движения, где сотрудник проходит службу. Она выдаётся в письменном виде.

Оформление сотрудником ДПС протоколов об административном правонарушении по нарушениям правил за пределами прикрепленной ему дислокацией территории запрещается (за некоторыми исключениями). Если протокол о нарушении ПДД составлен не по месту несения службы, то документ не имеет юридической силы и не влечет правовых последствий. Кроме того, назначается служебная проверка, по результатам которой выносится правовая оценка действий сотрудника ДПС.