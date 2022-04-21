CIS Tashkent открывает набор учеников и приглашает вас и ваших детей на День открытых дверей 22 апреля в 16:00. На закрытом мероприятии вы сможете подробно узнать о кембриджской и британской образовательных программах, внутренней жизни школы, глобальных возможностях, которые открываются ученикам и что CIS Tashkent отличает от других школ.
В программе мероприятия:
- 16:00 — фуршет для гостей;
- 16:15 — презентация кампуса руководством школы и детского сада;
- 16:45 — сессия вопросов и ответов, затем кофе-брейк;
- 17:00 — экскурсия по территории кампуса;
- 17:30 — завершение мероприятия.
CIS Tashkent предлагает качественное образование и органичное развитие личности, которое включает в себя:
- образование мирового уровня по программе Кембриджского университета (Великобритания) для детей от 2 до 18 лет;
- возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE, AS & A-level и государственный аттестат;
- высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Канады, США и ЮАР;
- программу ценностного образования Values-Based Education, обучающую детей общечеловеческим ценностям и помогающую ученикам CIS становиться гражданами мира;
- программу развития глобального мышления Global Perspectives от Cambridge University, сфокусированную на формировании навыков будущего — критического мышления, аналитических способностей, проектной деятельности и прочего;
- использование гаджетов Apple iPad/MacBook для проектных работ;
- пятиразовое питание в детском саду и четырехразовое питание в школе;
- широкий выбор кружков и секций на базе школы;
- сопровождение поступления в зарубежные вузы, в том числе помощь с подбором, оформлением и подачей документов.
Всем участникам мероприятия будут предоставлены бонусы при поступлении в школу и детский сад.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Количество мест ограничено.
Дата: 22 апреля, 16.00.
Также можно посмотреть обзорный ролик кампуса CIS Tashkent.
Телефон: (+998) 71−209−66−69.
Адрес: ул. Кичик халка Йули, 1А.
Ориентир: ЖК Cambridge Residence.
Сайт: сisedu.com
Facebook: fb.com/CISTashkent
Instagram: @cis_tashkent
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