Из-за сильных проливных дождей 20 апреля селевые потоки прошли в Бахмальском, Фаришском, Галляаральском и Шараф-Рашидовском районах Джизакской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: МЧС

В результате паводка пострадали некоторые населенные пункты, социальные объекты и посевы, говорится в сообщении. Среди населения погибли 4 человека, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС.

В настоящее время сотрудники областного УЧС принимают меры по устранению последствий осадков в махалле «Нурафшон», поселке Гулобод в Бахмальском районе, селе Мотлоб Галляаральского района, махалле «Куёвбоши» Шараф-Рашидовского района и махалле «Эгизбулок» Фаришского района.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

Как сообщает Xabar.uz, селевые потоки в поселке Эгизбулок в Фаришском районе повредили школу и дошкольную образовательную организацию. На видеокадрах можно увидеть, как поток воды уносит автомобиль «Жигули».

Ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов в своём Telegram-канале сообщил, что метеостанция «Галляарал» в Джизакской области за 2 часа 5 минут зарегистрировала выпадение 31,5 мм осадков, что составляет почти 10% всего годового объёма осадков в регионе.

«Это очень большой объём, который способна поднять [проблему] до уровня чрезвычайной ситуации», — написал он.

Сильные осадки с наводнениями также наблюдаются в ряде районов Самаркандской области. Издание «Дарё» опубликовало видеокадры подтопленной школы №17 в Самарканде. Кроме того, распространились видеозаписи с подтопленными улицами.

Видео, фото

Самарканд. Фото: «Газета.uz»

Джизакская область. Фото: здесь и ниже Xabar.uz

Фото: Xabar.uz.