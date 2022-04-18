Региональный представитель уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса Узбекистана в Ташкентской области Рустам Камалов сообщил о серьёзных недостатках содержания заключённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №43 Букинского района.





Во время посещения колонии 11 апреля представитель омбудсмана установил, что из 656 заключённых 362 человека находились на специальных контрактных объектах, 250 человек — в самой колонии, 44 человека — в дополнительных хозяйствах.





Для их обеспечения работой созданы цеха по пошиву одежды, резьбе по дереву и производству пластиковых окон и дверей, сообщается на сайте омбудсмана.

Для проживания выделены два здания, но используется лишь одно из них, поскольку второе требует ремонта. Кровати в спальнях установлены слишком тесно, отмечается в отчете омбудсмана.





Отмечено удовлетворительное состояние уборных и душевых комнат, однако столовая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Здания и комнаты для длительных свиданий находятся в аварийном состоянии, мебель износилась.

В день мониторинга трое осуждённых находились в одиночных камерах в связи с привлечением их к дисциплинарной ответственности. С ними проведены индивидуальные беседы.





При проверке медицинского обслуживания в колонии выяснилось, что заключенным по мере необходимости выдавали препараты первой медпомощи. В день мониторинга омбудсмана в связи с болезнью двух медработников учреждения колонию-поселение обслуживал осуждённый со знаниями и опытом работы в области медицины.

Начальнику колонии было рекомендовано выделить дополнительный медицинский персонал и создать дополнительные рабочие места.