«Газета.uz» продолжает серию материалов с релокантами, которые решили покинуть свои страны и переехать в Узбекистан. В рамках серии мы рассказываем, как сложилась жизнь через месяц после приезда, про сложности, с которыми они столкнулись в процессе. Герои делятся своими впечатлениями, плюсами и минусами жизни в Узбекистане и планами на будущее.

Даниил, 32 года, IT-специалист

Я родился в Череповце. Это город в Вологодской области, у нас много заводов и так себе экология. В школьные годы мы c семьёй переехали в Калининград. Последние 10 лет живу с семьёй в Ульяновске — средний город, который производит УАЗики. Ничего выдающегося, кроме активности IT-компаний и IT-коммьюнити в этом городе нет.

Я айтишник — прошёл путь от стажёра до технического директора в крупной IT-компании в Ульяновске, работающей на международном рынке. Последние три года занимаюсь разработкой и менеджментом по контракту с международной IT-компанией из США — работаем с базами данных с открытым исходным кодом (open-source).





На прогулке с сыном в Японском саду.

Было несколько причин для отъезда, но основным триггером, конечно, является известное всем событие и введённые санкции. Я антимилитарист, мне не нравится напряжённая обстановка. Это сильно сказывалось на работе, которую я люблю.

Я думал над разными направлениями. Когда покупал билеты, рейсы ещё не отменялись, но уже было предчувствие такого развития событий. Я купил билеты в Стамбул и Ташкент на один день — у меня были друзья и коллеги и там, и здесь. Рейс в Стамбул отменили, и так я оказался в Ташкенте. Прилетел один, так как не знал, куда лечу. Спустя месяц ко мне прилетела жена и сын.

Я серьёзно подходил к выбору страны. Мне были важны следующие факторы: язык, люди, визовые вопросы, возможность открытия юридического лица, работа банков и валютный контроль, городская инфраструктура, культура и качество жизни, доступность и время перелёта. Узбекистан мне подходил. Здесь я получил массу положительных эмоций. Ташкент превосходит ожидания уже месяц.

Санкции Европы и США могут усложнить работу IT-специалистов на удалёнке — у меня она тоже проходит в дистанционном формате. Многие компании могут отказываться работать с людьми на территории России или платить деньги в российские банки, да и некоторые из них попали под санкции.

В Узбекистане можно стать ИП (индивидуальным предпринимателем) или самозанятым, открыть валютный счёт в банке и официально получать платежи от иностранных компаний, платить здесь налоги и жить. Это очень круто, не так много стран позволяют это сделать настолько быстро и удобно, как это делается здесь. Сам я ещё этим не воспользовался, так как не люблю спешить — детально изучаю банки, различные детали, налоги и тарифы.

Для ИП нужна регистрация в квартире — я её сделал всего неделю назад, до этого была туристическая регистрация. Думаю, что к концу апреля я закончу оформление и перенос доходов сюда. Следует отметить, что на регистрацию нужно не больше одного дня и пары часов времени.

Я люблю жить по правилам и законам того места, где нахожусь, и легко адаптируюсь. Не помню, чтобы меня что-то раздражало — наоборот всё было очень удобно и доступно. Банкоматы, магазины, транспорт, еда — всё хорошо.

К путешествиям предпочитаю готовиться заранее: изучаю страну и город, куда еду, люблю карты, отзывы. Коллеги из Ташкента помогли мне с квартирой на первое время и информацией по поводу такси, магазинов, валюты. Первую неделю я жил в Чиланзаре — меня зарегистрировали онлайн, всё было очень удобно. У меня был быстрый интернет, всё работало без VPN.

В первый день прогулялся по району, купил SIM-карту, нашёл магазин с фиксированными ценами и пару кафешек, поменял деньги — рубли и доллары — в обменнике, протестировал обмен валюты через банкомат. В результате у меня уже были деньги, связь, квартира и интернет.

Через неделю я недорого арендовал апартаменты в противоположной части города, чтобы изучить её. Я обошёл многие парки, улицы, чтобы найти место для долгосрочной аренды. В результате снял квартиру в районе Ц1 рядом с Экопарком, получил регистрацию на полгода.

В процессе зарегистрировал ПИНФЛ и сделал ЭЦП — всё было очень быстро и удобно. Отлично помогают Telegram-каналы, там очень доброжелательные и отзывчивые люди. Также я был на паре встреч для релоцировавшихся — тоже интересное и полезное мероприятие.

Я люблю бегать и гулять по городу и паркам. В Ташкенте есть всё, что мне нужно, — тут множество отличных парковых зон и километры идеальных тротуаров. Меня очень порадовало большое количество маленьких магазинчиков почти на каждой улице. Порадовали рынки — я давно о них забыл, а тут они очень хорошие.

Я думаю, что крупные торговые центры в России почти полностью убили малый бизнес, рынки и магазинчики. В Ташкенте есть хорошие ТЦ и магазины, но и много малого бизнеса, где милые доброжелательные продавцы продадут то, что тебе нужно. Никакой навязчивости — мне это нравится.

Понравился фастфуд и локальные кафешки: я не любитель дорогих ресторанов, но вот съесть плов, лагман или шашлычок за недорого — это вообще отлично. Так же, как и ваши сети быстрого питания — они делают очень вкусную еду, приглашаю их открыть филиалы в Ульяновске.





Даниил на встрече с релокантами.

Мне здесь нравится, тут хорошая инфраструктура для жизни. Я пока не путешествовал в горы, к водоёмам, меня ещё ждёт Самарканд, Бухара, Хива. Здесь добрые и гостеприимные люди — не вижу причин уезжать куда-то.

Отдавать сына в садик сейчас не планируем — жена занимается ребёнком. А в школу пока рано — в этом году ему только 5 лет будет. Но я читал, что с этим нет особых проблем. Часто хожу мимо садиков и школ, всё аккуратно. Видел много частных школ и рекламы частных школ — в целом я не переживаю за образование.

Конечно, я быстро покинул Россию, у меня остались там дела — возможно, мне потребуется съездить туда в будущем. Радует, что есть прямой самолёт в Казань.

Останется пережить летнюю жару, чтобы понять, смогу ли я повторить свои слова через год.

Ксения, 27 лет, журналистка

В Москве я родилась и жила всю жизнь. Последние годы работала на радиостанции «Эхо Москвы», параллельно училась в магистратуре — я трудоголик, почти не бывала дома.

На радио у меня была своя рубрика про кино, которую мы вели с коллегами: рассказывали про новинки кино, делали обзоры — я как раз сейчас учусь на киноведа. Ещё у меня был свой подкаст, который мы только начали: хотели рассказывать про то, как кино устроено глазами тех, кто его делает. Под эгидой «Эха» мы больше не можем его выпускать (радиостанция и её сайт ликвидированы — ред.). Нужно либо начинать подкаст заново, либо… Жалко его бросать, но как его продолжить, пока что не придумала.

Ксения у гостиницы «Узбекистан» в Ташкенте.

Мы уехали в первую неделю марта вчетвером: я, муж и моя коллега с её молодым человеком. Я больше всего переживала за мужа — если закроют границы или введут военное положение, деваться будет некуда. И я готова была вообще всё бросить — только бы его вытащить.

Первое направление, куда мы думали поехать — Грузия. Но в первую неделю марта билеты туда стоили очень дорого. Я поняла, что все туда едут и там будет тяжело — на всех жилья не хватит.

Мы начали смотреть другие направления, обнаружили Ургенч, стали смотреть Ташкент. Билеты были дороже, чем в обычное время, но по сравнению с другими направлениями цена была более-менее адекватная.

Вспомнили, что наша коллега родилась и жила в Ташкенте — получается, уже есть знакомые, первые пару-тройку дней можно перекантоваться. Так и получилось — семья нашей подруги очень помогла.

К своему стыду я вообще ничего не знала про Узбекистан. Он оказался красивой и приятной страной с замечательными людьми, нас очень тепло встретили, нам везде подсказывали, помогали. Я говорю не только про тех, к кому мы приехали. Мне стало в какой-то степени очень стыдно, потому что Москва вообще не такой город. Он очень злой, очень тяжёлый, и я как человек, который в нём всю жизнь жил, всегда это ощущала. Здесь я поняла, в какой степени я москвичка, и в отношениях между людьми меня это очень привело в чувство.





Ксения на сумаляк-пати в Human House.

За те четыре года, что я была на радио, у меня ни разу не было полноценного месяца отдыха. Поэтому сейчас я решила: раз уж мы уехали, я передохну. В последнее время только начала не очень активные попытки поиска работы — выложила резюме в местный чат.

В первый наш день в Ташкенте мы как москвичи хотели всё сделать в темпе Москвы. Сразу же поехали делать SIM-карты, а это было 7 марта — короткий рабочий день, о чём мы не подумали. В Москве ты этого не ощущаешь, можно любой вопрос решить в выходной или даже в праздничный день. Здесь всё оказалось не так — это для нас было большим сюрпризом. И почему-то — мы так и не поняли почему — во второй половине дня весь Ташкент встал в пробках и мы не смогли выехать за пределы Чиланзара.

Я думала, что у нас в Москве ужасная обстановка на дорогах. Оказывается, здесь всё очень плохо. Я человек, который никогда не водил, у меня нет прав, но даже я это вижу. Пытаешься перейти по пешеходному переходу на зелёный свет — тебе не уступают. Это, конечно, удивляет меня. Или как машины из левого ряда вдруг решают перестроиться на светофоре, чтобы повернуть направо. Мы разговаривали с таксистами — они говорят, что люди хорошие, добрые, отзывчивые, но когда садятся за руль, прямо звереют. Никто вообще не хочет соблюдать правила, даже как будто бы уважения на дорогах нет. Неоднократно видела, как машины были прямо на грани столкновения. Аварий ещё не видела, что удивительно. Хотя сама была в машине, когда она могла случиться. Это то, что меня расстраивает, даже немножко пугает.

Ещё одна ситуация, которая меня расстроила. У нас была мысль записать подкаст, мы искали студию через знакомого. Он поспрашивал у людей, а потом рассказал нам: один человек напрягся из-за моего места работы — мол, не надо нам такого.





Ксения на сумаляк-пати в Human House.

Я забыла взять с собой жидкость для контактных линз. Ношу их, потому что у меня очень плохое зрение. В Москве жидкость продаётся в любой аптеке. А здесь я с трудом её нашла. В аптеках просто даже не понимали, о чём я говорю.

Одно из положительных впечатлений — поход в банк. Как люди, которые приехали из Москвы, мы не очень понимаем, как здесь всё устроено. В техническом плане всё оказалось довольно примитивно: чтобы получить денежный перевод, нужно сначала взять талончик, подойти к человеку, который тебе всё это оформит, он выдаст бумаги, с которыми надо пойти на подпись к главному бухгалтеру. Я такое, может быть, только из своего детства помню.

Сотрудники банка очень помогают, всё подробно объясняют: готовы скачать приложение, досконально объяснить, как оно работает, хотя в нём интуитивно всё понятно. В Москве, я думаю, наше взаимодействие с банком закончилось бы намного быстрее.

Что касается жилья, мы нашли объявление и довольно быстро всё сняли. Хозяйка была очень отзывчивой — ездила с нами оформлять регистрацию. Мы сначала поехали в районное ОВД — оказалось, что нужную нам процедуру могут сделать только в городском.

Я понимала, что здесь всё по-другому: это другая страна, здесь всё делается по-своему, и с этим нужно считаться. Поэтому здесь я не раздражаюсь на всё то, что могло бы раздражать меня в Москве.

Дома я по большей части работала, либо училась, либо просто спала. Поэтому практически никакого досуга, кроме кино, которое тоже стало работой, у меня не было. Здесь же у меня очень разнообразный досуг.

Мы были на квизе, я стала больше гулять по вечерам, сходила в 139 Documentary Center — очень приятно провели там вечер. После просмотра кино было обсуждение — я ощутила более доверительную атмосферу по сравнению с Москвой, где я часто была на подобных событиях по работе.





Ксения участвует в квизе. Фото: Мозгобойня.

Когда мы уезжали, санкции, связанные с кинобизнесом, уже ввели. Несмотря на это фестивальный фильм «Худший человек на свете» в России вышел, а здесь — нет. Мне объяснили: в Узбекистане выходят те фильмы, которые соберут кассу.

Кассовый «Бэтмен» не вышел в России, мы посмотрели его здесь. Но я не большой любитель таких фильмов — я люблю фестивальное кино. Как быть с тем, что здесь его не посмотришь, я пока не придумала. Видимо, придётся прибегать к пиратству — это во-первых. А во-вторых, у меня уже есть подписка на узбекистанский видеосервис — мы её выиграли на квизе. Первый месяц бесплатно. Будем продлевать, если будет такая потребность.

И я и муж планируем искать работу. Мы, конечно, не будем ограничиваться Ташкентом. Так как мы уже не дома, мы будем искать вообще везде, где получится. Жить пока будем здесь, а дальше будем ориентироваться по ситуации.