В Узбекистане скоро поступит в продажу обновленная серия ноутбуков Huawei MateBook D. Вошедшие в пятерку ноутбуков бестселлеров в России в 2020 году, Huawei MateBook D 14/15 с чипом AMD были высоко оценены пользователями за сбалансированность работы в различных сценариях. Обновленные модели с улучшенным процессором 10-го поколения Intel Core i5 стали еще мощнее и лучше, сохранив все преимущества своих предшественников.





Безрамочный экран

В ноутбуках установлены экраны с IPS-матрицей, разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Тонкие рамки с трех сторон позволили увеличить полезную площадь экрана почти до 90%. Кроме того, экраны ноутбуков имеют сертификаты защиты от синего цвета и мерцания от компании TÜV Rheinland, обеспечивая защиту глаз от усталости и напряжения, а матовое покрытие дополнительно обезопасит вас от бликов.

Также MateBook D 14 способен раскрываться почти на 180°, что делает его удобным как для работы, так и для отдыха. Пользоваться им комфортно в любом положении.





Компактность за счет легкого и тонкого корпуса

Корпус новинок выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава, а крышка открывается одной рукой. MateBook D 15 весит 1,56 кг с толщиной корпуса 16,9 мм, а MateBook D 14 — 1,38 кг с толщиной корпуса всего 15,9 мм, что дает возможность без труда брать их с собой в путешествия и командировки, не беспокоясь о месте в сумке или рюкзаке.

Вся линейка использует зарядку с разъемом Type C, что-то помогает взаимозаменять зарядные устройства и использовать для быстрой зарядки смартфона, а кабель — для передачи данных. Сопряжение с другими устройствами в рамках экосистемы происходит через NFC и Bluetooth, без интернета и проводов.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания ноутбуков, помогает разблокировать систему, не теряя времени на ввод пароля. Скрытая в корпусе веб-камера исключает возможность несанкционированного использования, надежно защищая приватность пользователя. Дополняет картину стереосистема с объемным звучанием.

Превосходная автономность и быстродействие

В MateBook D 15 установлен аккумулятор емкостью 42 Вт·ч, который обеспечивает до 7,5 часов воспроизведения видео или работы с офисными приложениями. В MateBook D 14 используется аккумулятор на 56 Вт·ч, обеспечивающий до 13,2 часов воспроизведения видео, сохраненного на ноутбуке. Всего за один час можно подзарядить ноутбук до 70%. В новом поколении MateBook D установлена система охлаждения с вентилятором Shark Fin 2.0. Она оптимизирует потоки воздуха и обеспечивает отвод тепла, быстро и бесшумно охлаждая ноутбук для бесперебойной работы.

Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15, построенные на основе Intel Core i5 10-го поколения, обеспечивают быстрый отклик и высокую производительность, в том числе в многозадачных режимах. Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics гарантирует работу с различными приложениями.

Все обновленные ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 оснащены двухканальной оперативной памятью DDR4 в 16 Гб и твердотельными накопителями емкостью 512 Гб с интерфейсом PCIe, что гарантирует высокую скорость доступа к данным и быструю работу операционной системы.





О Huawei Consumer Business Group

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.

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