Инспекция по контролю в сфере энергетики Министерства энергетики выявила в первом квартале 221 случай незаконно использовавшейся электроэнергии, сообщил на брифинге начальник пресс-службы инспекции Навруз Норбобоев.

По его данным, 126 потребителей из числа крупных предприятий, незаконно использовавшие электроэнергию, нанесли ущерб в 40,3 млрд сумов, им проведён перерасчёт. Наибольшее число случаев незаконного использования электроэнергии выявлено в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской и Ташкентской областях, отмечает Узэнергоинспекция.

Организации региональных электросетей при инспекции мелких потребителей также выявили, что в январе-марте 277 из них незаконно использовали 12,8 млн кВт.ч, вследствие чего энергосистеме был нанесён ущерб на 5,7 млрд сумов.

Кроме того, приостановлено 2191 незаконно подключённое техническое оборудование, от работы отстранены 14 бригад. В отношении 148 должностных лиц приняты меры.

В охранных зонах объектов электросетей зарегистрировано 10263 самовольно построенных объекта, акты по 7206 из них переданы в местные хокимияты и суды.

Расследовано 5 несчастных случаев на предприятиях энергосистемы, на 109 предприятиях за нарушение правил техники безопасности приостановлена работа 18 бригад.

Сообщается о проведении проверок по 71 случаю технических нарушений разного уровня в энергосистеме.