Сегодня, 18 апреля, в Ташкенте стартует Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщила Академия художеств Узбекистана.

Фестиваль проводится с 18 по 22 апреля совместно с академией и рядом министерств и ведомств, организаций и творческих объединений.

«В течение пяти дней у любителей искусства будет возможность наладить творческий диалог и сотрудничество, наслаждаясь уникальными произведениями искусства приглашенных художников из нашей страны и всего мира», — говорится в сообщении.

Программа фестиваля

Первый день, 18 апреля

10:00 — Церемония возложения цветов к памятнику Камолиддина Бехзода.

11:00 — Церемония открытия Фестиваля изобразительного и прикладного искусства. Центральный выставочный зал

11:45 — Открытие художественной выставки студентов и преподавателей Университет Кемён (Южная Корея). Центральный выставочный зал.

12:00 — Открытие персональной выставки скульптора Азамата Хатамова. Центральный выставочный зал, 2 этаж.

12:30 — Открытие выставки «Родина начинается с махалли» студентов мастерской Акмаля Икрамжанова и Жавлона Умарбекова, кафедры станковой живописи Национального института художеств и дизайна. Центральный выставочный зал, 2 этаж.

13:00 — Выставка творческих работ преподавателей Республиканской специализированной школы дизайна, отделения изобразительного искусства «Весна пришла». Парковая зона Центрального выставочного зала.

14:00 — Мастер-класс по акрилу Лианы Альмяшевой совместно с заводом художественных красок «Невская палитра». Центральный выставочный зал.

17:00 — Открытие совместной международной выставки «Прогулка по махалле» художника из Узбекистана Зияханова Хуршида и художника из Таджикистана Парвина Гулова. Ташкентский дом фотографии.

Второй день, 19 апреля

10:00 — В течении пяти дней дети художественных студий махалли будут участвовать в проекте «Детские мечты, запечатлённые на асфальте» в рамках Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства. Парковая зона Центрального выставочного зала.

10:30 — Открытие фотовыставки «Археология — связь между прошлым и будущим» кафедры музееведения Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода.

Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы.

11.30 — Мастер-класс «Палитра махалли» от художника из Таджикистана Парвина Гулова совместно с заводом художественных красок «Невская палитра». Ташкентский дом Фотографии.

12:00 — Показ моделей современной и традиционной одежды подготовленных студентами Республиканской специализированной школы дизайна. Центральный выставочный зал.

14:00 — Мастер-класс от кафедры станковой живописи Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода. Мастерская профессора, академика, народного художника Узбекистана Жавлона Умарбекова. Центральный выставочный зал

15:00 — Мастер-класс от кафедры станковой живописи Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода. Мастерская профессора, академика, народного художника Узбекистана Акмаля Икрамжанова. Центральный выставочный зал

17:00 — Совместная выставка Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И. Савицкого и Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана «Мой родной край. Мой Каракалпакстан». Галерея изобразительного искусства.

18:00 — Открытие фотовыставки Антона Песни «Добро пожаловать в Узбекистан», организованной совместно с посольством Польши в Узбекистане. Ташкентский дом фотографии.

Третий день, 20 апреля

9:30 — Открытие выставки творческих работ одаренных студентов Ташкентского архитектурно-строительного института «Весеннее вдохновение». Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы.

10:00 — Показ моделей современной и традиционной одежды, подготовленных студентами Сурхандарьинской школы-интерната им. Рузи Чарыева. Центральный выставочный зал.

11:30 — Персональная выставка Зинаиды Ковалевской, посвящённая 120-летию со дня рождения. Государственный музей искусств Узбекистана.

12:00 — Показ моделей исторических костюмов, подготовленных студентами Республиканской художественной школы им. П. Бенькова. Центральный выставочный зал.

14:00 — Презентация книги «Современная миниатюра Узбекистана». Музей миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода.

14:30 — Открытие выставки и награждение победителей традиционного творческого конкурса молодых художников «Последователи Камалиддина Бехзода» (миниатюра и прикладное искусство). Музей миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода.

15:00 — «Мастера нашей махалли». Мастер-класс по ганчу и резьбе по дереву членов секции народно-прикладного искусства Творческого союза художников Узбекистана. Центральный выставочный зал.

16:00 — Персональная выставка художника театра и кино Доно Ганиевой «Цвет граната». Ташкентский дом фотографии.

Четвёртый день, 21 апреля

10:30 — Показ моделей современной и традиционной одежды, подготовленных студентами Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода. Центральный выставочный зал.

11:00 — Научно-практическая конференция «ЭГО». Куратор: профессор, академик Академии наук Узбекистана и Академии художеств Узбекистана Акбар Хакимов.

Конференц-зал Академии художеств Узбекистана.

12:00 — Мастер класс по акварели Татьяны Ли совместно с заводом художественных красок «Невская палитра».

14:00 — Мастер-класс по интерьеру и ландшафтному дизайну профессора, академика Академии художеств Узбекистана Марины Бородиной. Центральный выставочный зал.

15:00 — Презентация завода художественных красок «Невская Палитра» и награждение победителей конкурса «Краски Узбекистана», организованного Академией художеств Узбекистана и «Невской Палитрой» (Санкт-Петербург). Конференц-зал Творческого союза художников Узбекистана.

16:00 — Творческая встреча со скульптором Азаматом Хатамовым. Центральный выставочный зал.

17:00 — Персональная выставка Джурата Рахмони. Государственный музей искусств Узбекистана.

17:00 — Выставка творческих работ соискателей — стажёров художественных мастерских при Академии художеств Узбекистана. Галерея Академии художеств.

Пятый день, 22 апреля

10:00 — Презентация каталога Джурата Рахмони. Конференц-зал Творческого союза художников Узбекистана.

10:00 — Республиканская научно-практическая конференция «Творческие процессы в современном искусстве Узбекистана: теория, практика, опыт».

Конференц-зал Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода.

11:00 — Мастер-класс скульптора Азамата Хатамова. Центральный выставочный зал

11:30 — Мастер-класс по темпере Саиды Жалиловой, научного сотрудника Музея миниатюры Востока им. К. Бехзода совместно с «Невской палитрой». Музей миниатюры Востока им. К. Бехзода

13:00 — Концертная программа учащихся Республиканской специализированной школы-интерната искусств для гостей Ташкента и жителей махалли. Центральный выставочный зал.

15:00 — Церемония закрытия Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства. Награждение победителей и участников. Центральный выставочный зал.

Адреса локаций фестиваля можно посмотреть на сайте Академии художеств.