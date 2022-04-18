Агентство Arlekino Event начало работу с декабря 2017 года и за две недели с открытия организовало штат из нескольких аниматоров, диджея и профессионально сшитых костюмов. В общей сложности, за весь период деятельности было проведено более 2500 мероприятий различной сложности и направленности.

«Именно профессионализм и большое внимание к деталям стали нашими основными качествами за все время работы», — сказала руководитель и идейный вдохновитель Arlekino Event, Ксения Бунько.

Компания организует в среднем около 500 мероприятий в год по разным направлениям — от закрытых частных мероприятий до крупных активностей для известных брендов, среди которых «День бесплатного метро», «Торжественное открытие улицы Лутфи в Ташкенте», Family day для компаний Ucell и Sanofi, «День обнимашек» для Ucell и многие другие. Arlekino Event может похвастаться организацией мероприятий сразу в трех столичных парках в один день и одно время на условиях субподряда с одним из крупных медиа-агентств Ташкента.

«Сегодня перед нами стоит основная задача — сделать этот мир ярче, добрее и светлее, особенно для детей, которые находились в неосознанной стрессовой ситуации в момент пандемии», — поделилась Ксения Бунько.

Ивент-агентство Arlekino — это еще и отличная площадка для старта в сфере организации мероприятий. Со дня основания многие сотрудники сделали успешную карьеру, постепенно набираясь опыта и выходя в свет как организаторы мероприятий, ведущие и шоумены.





«Все начиналось „по новогодней классике“ — с Деда Mороза и Снегурочки, которую, кстати, играла я сама. Сегодня же основной базой являются профессиональные аниматоры и точные копии костюмов любимых детских героев, таких как Леди баг и Супер-Кот, Человек-паук, Бэтмен, Пираты Карибского моря, а в центре всего сосредоточен веселый и неподражаемый клоун Арлекино», — поделилась Ксения Бунько, вспоминая начало.

Несмотря на временное прекращение деятельности многих ивент-агентств в 2020 году Arlekino Event один из немногих проводил мероприятия и развлекательные шоу-программы онлайн как на коммерческой, так и на благотворительной основах.

Уже сегодня Arlekino предлагает сразу два направления: это Arlekino Decor и клининг-сервис «Чистюля» — полный спектр услуг, как зависимых друг от друга, так и выступающих отдельными проектами — полное декорирование и клининг-сервис, который избавит от хлопот по уборке и после мероприятия, и на постоянной основе.

Для постоянных клиентов действуют гибкая система оплаты и скидки. В распоряжении партнеров — выбор из комплексных шоу-программ и эксклюзивный подход к каждому.

«С вас — выбор программы и время на подготовку. С нас — незабываемые впечатления и отличное настроение», — сказала Ксения Бунько.

С ценами и шоу-программами Arlekino Event можно ознакомиться на официальных страницах в социальных сетях или по телефонам:

Arlekino Event:

Телефон: (+998) 93−576−38−32.

Instagram: @arlekino.uz

Клининг-сервис «Чистюля»:

Телефон: (+998) 93−096−38−32.

Instagram: @k.chistyula

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