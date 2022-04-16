Паста с фетой и помидорами черри
Паста с нежным сливочно-томатным вкусом.
Вегетарианская паста
Лёгкий рецепт вегетарианской пасты с грибами и брокколи. Можно сочетать с любыми овощами на ваш вкус.
Арабьята
Паста Арабьята — классический вариант итальянского блюда. Для соуса вам понадобится немного помидоров, зубчик чеснока и острый перец.
Паста со сливочно-грибным соусом
Для приготовления этой пасты вам понадобятся куриное филе, сливки и шампиньоны.
Паста с тунцом и помидорами
Рецепт пасты с тунцом в томатном соусе. В соус можно добавить измельчённые оливки или маслины, которые отлично сочетаются с тунцом, а также зелень петрушки или базилика.