Паста с фетой и помидорами черри





Паста с нежным сливочно-томатным вкусом.

Вегетарианская паста





Лёгкий рецепт вегетарианской пасты с грибами и брокколи. Можно сочетать с любыми овощами на ваш вкус.

Арабьята





Паста Арабьята — классический вариант итальянского блюда. Для соуса вам понадобится немного помидоров, зубчик чеснока и острый перец.

Паста со сливочно-грибным соусом





Для приготовления этой пасты вам понадобятся куриное филе, сливки и шампиньоны.

Паста с тунцом и помидорами





Рецепт пасты с тунцом в томатном соусе. В соус можно добавить измельчённые оливки или маслины, которые отлично сочетаются с тунцом, а также зелень петрушки или базилика.