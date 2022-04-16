Дилшод Муталибович Кенжаев назначен первым заместителем директора Агентства президентских образовательных учреждений Узбекистана, сообщило УзА.

Дилшод Кенжаев (1977 г. р.) — выпускник Национального университета Узбекистана. В 2017—2018 годы работал заместителем министра народного образования, затем возглавил департамет по вопросам культуры, искусства и молодёжной политики Кабинета министра. В том же году вновь вернулся на должность замминистра народного образования. С февраля 2021 года работал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Ещё одним заместителем главы агентства стал Алишер Уббиев — выпускник Ташкентского финансового института (2005). До назначения с ноября 2020 года он работал начальником отдела агентства, а в 2019—2020 годы возглавлял президентскую школу в Нукусе.











