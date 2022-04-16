Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля подписал постановление «О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования» (ПП-208).

Документом в сторону снижения пересматривается прогноз по бюджетным поступлениям. В частности, прогноз по налоговым поступлениям в госбюджет снижается с 151,6 трлн до 143,4 трлн сумов.

Согласно документу, в 2022 году в республиканском бюджете останется 40% средств, предусмотренных для направления в региональные бюджеты из перевыполненной части прогноза доходов по НДС.

С 1 мая 2022 года приостанавливаются отчисления в Фонд поддержки развития государственной службы из внебюджетных фондов госорганов и организаций.

В апреле-декабре 2022 года в республиканский бюджет будет перечислено 15% средств, поступающих во внебюджетные фонды госорганов (это налоги, штрафы, пошлины), а также полученных от размещения свободных средств фондов в банках.

Кроме того, подлежит возврату в госбюджет ссуда на 200 млрд сумов, выделенная хокимиятам для разработки мастер-планов территорий и финансирования работ по обеспечению земельных участков необходимой инфраструктурой.

Государственные органы до конца 2022 года должны приостановить приобретение основных средств и ремонт зданий и сооружений, за исключением школ, детских садов, медицинских и медико-социальных учреждений, домов милосердия, а также юридическим обязательствам, по которым начаты закупочные процедуры. Кроме того, поручено сократить запланированные на эти цели расходы и перенести их на 2023 год.

В конце марта президент заявил о необходимости сокращения бюджетных расходов на 10 трлн сумов. Тогда он заявил, что до конца года всем хокимиятам, министерствам и ведомствам запрещено совершать дополнительные траты, такие как ремонт здания, покупка автомобиля, мебели и оргтехники. Кроме того, они не должны начинать строительство, если нет конкретного источника финансирования.