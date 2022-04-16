В Бостанлыкском районе Ташкентской области предотвращена попытка продажи 40 га земли за 3 млн долларов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Оперативное мероприятие было проведено 15 апреля Генпрокуратурой, отделом по предупреждению хищений земельных ресурсов МВД, Ташкентской городской природоохранной прокуратурой и Ташкентским областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Как отмечается в сообщении, участок площадью 40 га был выделен решением хокимията Бостанлыкского района ООО «M. B. B.» с обязательством реализации инвестиционного проекта стоимостью 30 млн долларов по строительству детсада и торгово-бытового комплекса. Однако строительство на участке начато не было.

В органы прокуратуры поступила информация о том, что должностные лица компании намерены продать участок через человека по имени Элмурод за 3 млн долларов.

В ходе мероприятия при получении аванса в 180 тысяч долларов были задержаны четыре предпринимателя и помощник хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, не имеющие права собственности на участок, которые договорились продать 40 га гражданину Д. А.

Областное управление департамента при Генпрокуратуре возбудило уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Прокуратура области ведёт следственные действия.