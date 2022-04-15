На совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева 15 апреля рассмотрено обеспечение водой сельскохозяйственного производства.

Главной проблемой приусадебных участков, используемых семьями для выращивания продовольствия, названо их обеспечение водой Например, в Кашкадарьинской области на 24 тысячах из 65 тысяч участков есть проблема воды, причина — районные хокимы вовремя не выполнили работы по восстановлению водопроводов, бурению колодцев, очистке арыков и труб, указал президент.

Запланировано выделить 4 млрд кубометров воды на полив приусадебных участков. В каждой махалле должны быть прорыты, восстановлены и очищены арычные сети. На эти работы из республиканского бюджета будет направлено 50 млрд сумов, ещё столько же — из местных бюджетов.

Еще 50 млрд сумов будет выделено из бюджета на частичное покрытие расходов на бурение колодцев и установку насосов в махаллях Кушрабатского, Нурабадского, Канимехского, Пешкунского, Чиракчинского, Жаркурганского, Байсунского, Ахангаранского, Галлааральского, Ферганского районов, где наблюдается тяжёлая ситуация с водообеспечением.

Шавкат Мирзиёев поручил в недельный срок принять программу по смягчению последствий дефицита воды.

До 1 октября Министерству водного хозяйства и областным хокимам поручено:

очистить 4500 км оросительных сетей и забетонировать 231 км;

восстановить 3000 гидротехнических сооружений;

установить 3500 насосов, восстановить 490 км насосных труб и пробурить 281 скважину на воду.

На эти цели поэтапно будут выделены 300 млрд сумов.

Рассмотрено восстановление выведенных из оборота земель для выращивания на них продовольствия. На мероприятия по освоению выведенных из оборота 135 тысяч га земель и размещению на них продовольственных культур выделено 170 млрд сумов из республиканского бюджета.

На совещании запланировано кардинально улучшить работу компании «Агросугурта» и оживить рынок страхования в сельском хозяйстве. На малые и средние проекты по хранению, переработке, сушке и упаковке продукции в каждой области будет направлено 65 млн долларов.

Исходя из ситуации на мировых рынках, для загрузки внутренних мощностей и обеспечения кормами скотоводческой отрасли поручено внести предложения по предоставлению таможенных льгот на импортируемую продукции подсолнечника, сои и других масличных культур и освобождения её от НДС.