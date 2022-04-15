С 15 апреля запускается международный автобусный рейс из Ташкента в Бишкек, сообщил сайт Tashtrans.uz. Расписание маршрута опубликовано на сайте автовокзала «Ташкент».

Рейсы будут выполняться ежедневно, дважды в день — в 18:00 и 19:00.

Протяжённость маршрута «Ташкент-Бишкек» составляет 601 км, время в пути — 12 часов 40 минут.

Автобусы отправляются с автовокзала «Ташкент» (станция метро «Алмазар»). Цена билета составляет 250 тысяч сумов, его можно приобрести в кассах автовокзала.

Работа международного автобусного рейса «Ташкент — Бишкек» была приостановлена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ между странами.