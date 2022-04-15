Президент Узбекистана 12 апреля подписал закон «О неплатежеспособности». Он регулирует процедуру выплаты долга и банкротства должников — юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей — и не распространяется на государственные учреждения.

Глава 14 «Неплатежеспособность физического лица» вводится в действие с 1 января 2023 года.

Законом впервые вводится регулирование неплатежеспособности для должников — физических лиц, неспособных провести выплаты кредиторам или исполнить свои обязанности по налогам и сборам, если задолженность не погашена в течение трёх месяцев и составляет не менее 200-кратного размера БРВ.

Для погашения долгов им может быть предоставлена рассрочка выплат до трех лет или продажа имущества с освобождением от просроченной задолженности.

В законе неплатежеспособность делится на временную и постоянную:

временная неплатежеспособность признается, если должник не выполняет обязательства в течение 3 месяцев (для отдельных предприятий — 6 месяцев);

признается, если должник не выполняет обязательства в течение 3 месяцев (для отдельных предприятий — 6 месяцев); для постоянной неплатежеспособности обязательства должника должны превышать стоимость его активов на день подачи заявления в суд, а также в отчётном периоде на начало текущего года (предыдущего года, если заявление подано в январе-марте).

Дело о неплатежеспособности должника рассматривается судом на основании заявления по месту регистрации должника — юридического лица, а также по месту жительства физического лица или индивидуального предпринимателя. Обращаться в суд о возбуждении дела о неплатежеспособности могут сам должник и его кредитор.

На рассмотрение дела о признании неплатежеспособности суду даётся 2 месяца со дня принятия заявления к производству. В особых случаях срок можно продлить ещё на месяц.

Заявитель должен перечислить на депозитный счёт суда сумму в 7 МРОТ в качестве вознаграждения судебному управляющему.

До возбуждения дела может быть проведена досудебная санация. Неплатежеспособное юридическое лицо обязано оповестить учредителей и кредиторов, чтобы запустить ее процесс.

На время досудебной санации юрлицу даётся отсрочка оплаты налогов и сборов, возврата кредитов. Для оздоровления можно перепрофилировать производство, провести выкуп просроченных долгов или привлечь финансовую помощь.

В отдельных случаях должнику для санации могут предоставить государственную поддержку на 12−24 месяцев. Однако в случае неэффективности её могут свернуть.