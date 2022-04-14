Министерство юстиции Узбекистана перечислило основные проблемы в сфере общественного питания, сдерживающие развитие отрасли. Проблемы установлены по итогам изучения регулирования и практики опросов 2100 представителей предприятий отрасли, проведённых министерством.

1. Законодательство, регулирующее общепит, устарело и не соответствует практике ведения бизнеса. В частности, если ресторан не вывесит за неделю объявление о закрытии (для проведении уборки, ремонта или других работ), на предприятие должен быть наложен штраф в 2 млн сумов.

Отмечается, что отдельные санитарно-гигиенические требования для предприятий общепита (СанПиН 0309−14) не соответствуют современным требованиям. В частности, установлен запрет приготовления на плитах с углём, дровами, твёрдым топливом, однако это требование не может быть выполнено, если зимой ограничена подача газа.

Минюст приводит ещё один пример: требование использовать отдельные ножи для 12 видов продуктов на практике не выполняется большинством предприятий общепита.

2. Налоговое бремя и сложное налоговое администрирование выделено отдельной проблемой.

Организации общепита платят 7−9 видов налогов, отмечает Минюст. Налог с оборота (оборот до 1 млрд сумов), налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, социальный налог, налог на имущество, за пользование водными ресурсами, земельный налог и др. Согласно опросу, высокая налоговая нагрузка вынуждает 61% предприятий общественного питания уклоняться от уплаты налогов.

Также указано, что оплата налогов разных видов сама по себе усложняет налоговое администрирование этих предприятий, в связи с необходимостью выплат налогов и налоговой отчётности по различным периодам времени.

По данным опроса, почти треть опрошенных испытывает трудности с пониманием налогового законодательства при осуществлении деятельности. Эти факторы приводят к высокой (30−40%) доле теневого бизнеса в отрасли.

3. Минюст называет многочисленные проверки в качестве ещё одной проблемы в отрасли.

Предприятия общественного питания постоянно беспокоят более 10 государственных органов (налоговая, пожарная, санитарная, трудовая инспекции, правоохранительные органы, ЖКХ и др.).

В 2020—2021 годах проведено около 8 тыс. проверок общепита тремя ведомствами (налоговой, пожарной, санитарной). В среднем ежегодно 14,5% предприятий общественного питания проходят проверку.

Однако 2,1 тысячи участников опроса Минюста отметили, что ежемесячно проводились 3 проверки. Это показывает, что фактическое количество проверок составляет 5,5 тысячи в месяц, есть и случаев незаконной проверки.

Респонденты указали, что больше всего проверок проводятся налоговыми органами, затем идут органы санитарного и пожарного надзора, правоохранительные органы (в основном по приостановке деятельности в ночное время).

4. Случаи коррупции при проведении проверок.

Правила, регулирующие данную сферу сложны, и поэтому в деятельности предприятий общественного питания могут быть нарушения, допускает министерство. Эти нарушения влекут за собой проверки, которые в последствии могут привести к коррупции.

В ходе опроса 26,4% (905) респондентов заявили, что сталкивались со случаями коррупции в налоговых, 20,3% (697) в санитарных и 11,3% (387) в органах пожарного контроля, а также отметили, что наиболее распространённым видом коррупции является бесплатное обслуживание сотрудников государственных органов.

5. Проблемы с подключением к инженерно-коммуникационным сетям и перебои в поставках газа, электроэнергии и воды.

63,4% опрошенных представителей предприятий общественного питания подчеркнули, что в начале своей деятельности сталкивались с проблемами, связанными с подключением к объектам инфраструктуры.

Перебои с поставками также остаются для них обычным явлением. В частности, 36,3% (766 человек) опрошенных имеют проблемы с водоснабжением, 35,2% (742 человека) — с газоснабжением, 28,5% (602 человека) — с электроснабжением.

6. Неформальный наём работников

Как правило, рестораны, кафе и кухни нанимают таких работников, как повара, официанты, уборщицы, по устному соглашению без заключения трудового договора.

Согласно данным Госкомстата, на предприятиях общественного питания работают более 300 тысяч человек, из них более 200 тысяч, или 2/3 всех работников — неофициально. Опрошенные указали, что они неформально платили своим сотрудникам в среднем 1,8 млн сумов в месяц.

В результате неформального найма в госбюджет не поступает около 1,6 трлн сумов налогов ежегодно, делает вывод Минюст.

Также предприятия общественного питания сталкиваются и с другими проблемами (высокая потребность в наличных средствах для покупки продуктов питания, стоимость аренды и др).

Министерство сообщило, что разработало предложения по решению проблем и направило в ответственные органы.



