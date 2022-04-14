Прокуратура Кашкадарьинской области провела проверку выделения земли в Карши и выявила случаи нарушения законодательства об отводе участков, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По данным прокуратуры, хоким города Карши в 318 случаях вынес решения об отводе земельных участков общей площадью 105 га и рыночной стоимостью 156,4 млрд сумов, при этом аукционные торги по ним не проводились.

Областная прокуратура опротестовала решения по 58 га земли на 90,1 млрд сумов, они отменены, участки возвращены в резерв городского хокимията. В суды подано 133 иска о возврате 27 га земли стоимостью 56,4 млрд сумов.

В отношении семи должностных лиц хокимията Карши и кадастровой палаты возбуждены уголовные дела, документы направлены в суд, говорится в репортаже.