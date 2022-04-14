Правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров.

Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Беларуси, говорится в сообщении.

Теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно:

муки (гречневой, пшеничной) — до 1 кг;

отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена) — до 1 кг;

сахара — до 1 кг;

соли — до 1 кг;

макаронных изделий — до 1 кг;

масла растительного — до 1 л;

консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания) — до 3 банок.

Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через границу Беларуси. При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.

Ограничение вышеуказанных товаров не скажется на Узбекистане. Поскольку доля Беларуси в импорте продовольствия Узбекистана в 2021 году составляет 3,6% — 105,3 млн долларов (за январь-февраль этого года — 4,4%). При этом большая часть поставок приходится на мясо — 79% или 83,3 млн долларов, а также молочные продукты — 12,1% или 12,8 млн долларов, которых нет в списке.