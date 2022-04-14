ANORBANK одним из первых на рынке объявил о запуске полноценной услуги удаленной биометрической идентификации клиентов с последующим выпуском виртуальной карты для физических лиц. О том, что это такое и какие преимущества имеет удаленная идентификация, рассказал первый заместитель председателя правления АО ANORBANK Эльёр Наджимитдинов.

Удаленная идентификация для физических лиц — это механизм, помогающий получать финансовые услуги дистанционно, после подтверждения своей личности с помощью биометрических персональных данных в мобильном приложении банка.

«Одним из важнейших направлений развития банковского сектора является внедрение систем дистанционного банковского обслуживания. Ее полноценное функционирование невозможно без дистанционного идентифицирования пользователей. Удаленная идентификация в сегодняшнем цифровом мире уже становится неотъемлемой частью любого банка, ведь это универсальный электронный финансовый „паспорт“», — сказал первый заместитель председателя правления АО ANORBANK Эльёр Наджимитдинов.

К примеру, пройдя удаленную идентификацию в приложении Anorbank, пользователь может:

управлять вкладами дистанционно, пополнять и снимать деньги в любое время;

конвертировать в один клик деньги из одной валюты в другую;

совершать переводы с карт ANORBANK без комиссии;

получать международные переводы.

«Удаленная идентификация — хороший инструмент для взаимодействия клиента с банком. Мы в банке проанализировали, как с помощью удаленной идентификации сможем облегчить жизнь клиентам. По нашим данным, в день один клиент совершает в среднем два денежных перевода с карты на карту. Из-за востребованности данной услуги мы создали виртуальную карту ТRIА. Оформив ее, больше не нужно долго ждать доставку карты или носить ее везде с собой. Карта выпускается за несколько минут после прохождения удаленной идентификации, а все денежные переводы до 20 млн сумов в месяц — бесплатные», — рассказал об удобстве удаленной идентификации Эльёр Наджимитдинов.

Виртуальная дебетовая карта представляет собой современный платежный инструмент, не привязанный к физическому носителю — пластику. По ней можно расплачиваться как в интернете, так и в магазинах, ресторанах, гостиницах при помощи смартфона. Каждая виртуальная карта имеет основные параметры: номер, срок действия и имя пользователя. Однако, появляется вопрос, безопасна ли виртуальная карта.

«С такой картой вам не нужно боятся обронить ее или потерять, она не будет лежать у вас в кармане или рядом на столе. Нет необходимости сообщать свой пин-код третьим лицам. Кроме того, виртуальную карту сложно подделать, так как ее видите только вы в своем смартфоне», — отметил безопасность виртуальных карт первый заместитель председателя правления ANORBANK.

Помимо безопасности, карта имеет ряд преимуществ. К примеру, виртуальная карта ТRIA включает в себя начисление процентов с остатка на карте в размере 10% годовых и кешбэк. Если у клиента есть накопительный счет на карте, то это будет приятным пассивным доходом. И главное преимущество — не нужно ждать доставку. После прохождения идентификации виртуальная карта открывается в приложении за считанные минуты.

Пройти удаленную идентификацию и оформить виртуальную карту ТRIА можно в приложении Anorbank не выходя из дома.

Подробную информацию можно получить в контакт-центре по телефону: 1290.

Сайт: anorbank.uz

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