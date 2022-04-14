ANORBANK одним из первых на рынке объявил о запуске полноценной услуги удаленной биометрической идентификации клиентов с последующим выпуском виртуальной карты для физических лиц. О том, что это такое и какие преимущества имеет удаленная идентификация, рассказал первый заместитель председателя правления АО ANORBANK Эльёр Наджимитдинов.
Удаленная идентификация для физических лиц — это механизм, помогающий получать финансовые услуги дистанционно, после подтверждения своей личности с помощью биометрических персональных данных в мобильном приложении банка.
«Одним из важнейших направлений развития банковского сектора является внедрение систем дистанционного банковского обслуживания. Ее полноценное функционирование невозможно без дистанционного идентифицирования пользователей. Удаленная идентификация в сегодняшнем цифровом мире уже становится неотъемлемой частью любого банка, ведь это универсальный электронный финансовый „паспорт“», — сказал первый заместитель председателя правления АО ANORBANK Эльёр Наджимитдинов.
К примеру, пройдя удаленную идентификацию в приложении Anorbank, пользователь может:
- управлять вкладами дистанционно, пополнять и снимать деньги в любое время;
- конвертировать в один клик деньги из одной валюты в другую;
- совершать переводы с карт ANORBANK без комиссии;
- получать международные переводы.
«Удаленная идентификация — хороший инструмент для взаимодействия клиента с банком. Мы в банке проанализировали, как с помощью удаленной идентификации сможем облегчить жизнь клиентам. По нашим данным, в день один клиент совершает в среднем два денежных перевода с карты на карту. Из-за востребованности данной услуги мы создали виртуальную карту ТRIА. Оформив ее, больше не нужно долго ждать доставку карты или носить ее везде с собой. Карта выпускается за несколько минут после прохождения удаленной идентификации, а все денежные переводы до 20 млн сумов в месяц — бесплатные», — рассказал об удобстве удаленной идентификации Эльёр Наджимитдинов.
Виртуальная дебетовая карта представляет собой современный платежный инструмент, не привязанный к физическому носителю — пластику. По ней можно расплачиваться как в интернете, так и в магазинах, ресторанах, гостиницах при помощи смартфона. Каждая виртуальная карта имеет основные параметры: номер, срок действия и имя пользователя. Однако, появляется вопрос, безопасна ли виртуальная карта.
«С такой картой вам не нужно боятся обронить ее или потерять, она не будет лежать у вас в кармане или рядом на столе. Нет необходимости сообщать свой пин-код третьим лицам. Кроме того, виртуальную карту сложно подделать, так как ее видите только вы в своем смартфоне», — отметил безопасность виртуальных карт первый заместитель председателя правления ANORBANK.
Помимо безопасности, карта имеет ряд преимуществ. К примеру, виртуальная карта ТRIA включает в себя начисление процентов с остатка на карте в размере 10% годовых и кешбэк. Если у клиента есть накопительный счет на карте, то это будет приятным пассивным доходом. И главное преимущество — не нужно ждать доставку. После прохождения идентификации виртуальная карта открывается в приложении за считанные минуты.
Пройти удаленную идентификацию и оформить виртуальную карту ТRIА можно в приложении Anorbank не выходя из дома.
Подробную информацию можно получить в контакт-центре по телефону: 1290.
Сайт: anorbank.uz
Facebook: fb.com/anorbank
Telegram: t.me/anorbank
Instagram: @anorbank
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Фёдор Шарафутдинов
Приложение работает с ошибками
Во первых — просит пройти идентификацию для получения карты когда у меня уже есть идентификация и карта
Во вторых — история по карте и баланс либо “тормозят“ либо вообще не обновляются
В третьих — хотел создать себе виртуальный кошелек, вышла ошибка, написал тех под в итоге создались два кошелька. второй не удаляется.
По процентным ставкам сильно отстают от других банков, например во вкладе 23%, первый месяц выходит меньше чем 23%, хотя в других банках сразу дают уже 24%
По карте ТРИА, проценты начисляются не сразу, а только после обращения в Тех под.
Крайне недоволен.