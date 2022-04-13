Вечером 12 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщило издание «Азия-Плюс».
Председатель района Бободжона Гафурова Зафарбек Давлатзода сообщил изданию, что стрельба прекратилась после встречи пограничников двух стран, ситуация находится под контролем и оценивается как стабильная.
«Радио Озоди» со ссылкой на источники сообщило о раненом 27-летнем таджикском пограничнике.
Пограничные войска Таджикистана пока официально не комментировали конфликт.
Пограничная служба Кыргызстана заявила, что пограничники Таджикистана пересекли границу и открыли огонь по кыргызским пограничникам, пишет 24.kg.
«Пограничники Таджикистана пересекли границу вглубь Кыргызстана. Военнослужащие КР сделали предупредительный выстрел в воздух, однако таджикистанцы открыли по ним огонь», — говорится в сообщении.
По данным кыргызской стороны, в перестрелке пострадали двое — гражданский и пограничник.
После полуночи стороны договорились отвести дополнительные силы и средства в пункты постоянной дислокации и о проведении встречи делегаций двух стран на месте инцидента.