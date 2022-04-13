Вечером 12 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками, сообщило издание «Азия-Плюс».

Председатель района Бободжона Гафурова Зафарбек Давлатзода сообщил изданию, что стрельба прекратилась после встречи пограничников двух стран, ситуация находится под контролем и оценивается как стабильная.

«Радио Озоди» со ссылкой на источники сообщило о раненом 27-летнем таджикском пограничнике.

Пограничные войска Таджикистана пока официально не комментировали конфликт.

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что пограничники Таджикистана пересекли границу и открыли огонь по кыргызским пограничникам, пишет 24.kg.

«Пограничники Таджикистана пересекли границу вглубь Кыргызстана. Военнослужащие КР сделали предупредительный выстрел в воздух, однако таджикистанцы открыли по ним огонь», — говорится в сообщении.

По данным кыргызской стороны, в перестрелке пострадали двое — гражданский и пограничник.

После полуночи стороны договорились отвести дополнительные силы и средства в пункты постоянной дислокации и о проведении встречи делегаций двух стран на месте инцидента.