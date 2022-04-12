В век современных технологий смартфон выполняет множество функций и даже заменяет различные девайсы. Сегодня предпринимателям необязательно иметь терминал в традиционном формате, ведь можно принять оплату с помощью телефона.
Банк «Ипак Йули» объявил о запуске услуги мобильного терминала SoftPOS, созданного на базе MARTA. Благодаря данной технологии любой смартфон с NFC на базе Android 8.0 и выше может принимать оплату с бесконтактных карт Humo.
Преимущества:
- отсутствие дополнительного оборудования;
- высокая скорость и простота расчетов;
- безопасность;
- бесплатное подключение.
Для подключения нужно заключить договор присоединения с банком «Ипак Йули» и оставить заявку на оформление услуги. Затем предпринимателю приходит SMS со ссылкой на скачивание приложения и кодом авторизации. И с этого момента можно начать принимать оплату.
Подробнее можно узнать по ссылке.
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